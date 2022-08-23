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    Enner Valencia süper oynadı, iki gol attı... Sarı-Lacivertliler, Adana Demir'i devirip ligin zirvesine çıktı

    Maça fırtına gibi giren Fener, Enner Valencia (2) ve Miha Zajc’ın golleriyle 47 dakikada skoru 3-0’a taşıdı. Kanarya, Belhanda ve Dzyuba’nın golleriyle bocalasa da Alioski fişi çeken golü attı.

    Buldozer Fenner

    Ve Fener zirvede... Sarı-Lacivertliler, ligin iddialı takımlarından Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 yenerek 7 puana ulaştı ve averajla liderliğe yükseldi. 19. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia skoru 1-0 yaptı. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Valencia, topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleci Ertaç'ı da geçerek golü attı: 2-0. 47. dakikada Miha Zajc sahneye çıktı ve Fenerbahçe skoru 3-0 yaptı. 54. dakikada Adana Demir penaltı kazandı. Younes Belhanda topu ağlara yollayıp farkı 1'e indirdi: 3-1. 60. dakikada Onyekuru yakın mesafeden vurdu, Altay kurtardı. 61. dakikada Emre Mor'un şutu kaleci Ertaç'ta kaldı. 66. dakikada Lemos'un hatası sonrası Artem Dzyuba'nın golüyle Adana Demir farkı 1'e indirdi: 3-2. 82. dakikada Rakitskyi direkt kırmızı kart gördü ve Adana Demir 10 kişi kaldı. 1 dakika sonra yeni transfer Alioski harika bir golle skoru 4-2 yaptı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fener 3 puanın sahibi olmayı başardı.



    8 MAÇTA 6 GOLE KATKI
    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden biri olan Lincoln Henrique dün yine sahanın en iyilerinden birisiydi. Bu kez sol çizgiye daha yakın oynayan Brezilyalı futbolcu, 2. yarıda Miha Zajc'ın skoru 3-0'a getiren golünde asisti yaparak alkış topladı. Lincoln böylece 8. resmi maçında 2 gol ve 4 asistle tam 6 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Taraftarlar sosyal medyada yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.



    COŞKU ÇOK BÜYÜKTÜ
    Ligin dişli takımı Adana Demir'i 4-2 yenen Fenerbahçe'de her gol sonrası büyük sevinç yaşandı.



        KİM TUTAR VALENCIA'YI
        Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Enner Valencia'nın son kurbanı Adana Demirspor oldu. Müthiş formunu dün de devam ettiren Ekvadorlu yıldız önce penaltı yaptırdı. Valencia penaltıyı ağlara yollayıp skoru 1-0 yaptı. Yıldız futbolcu ilk yarının son anlarında müthiş bir dripling sonrası kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Enner Valencia böylece Süper Lig'de 3 haftanın sonunda 6 gole ulaşarak süper bir istatistik yakalamış oldu.



        JOAO PEDRO İLK KEZ KADRODA
        Genoa'dan transfer edilen Joao Pedro, Fenerbahçe'deki ilk idmanında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Uzun süredir sahalardan uzak olan Brezilyalı forvet iyileşmesinin ardından dün ilk kez kadroya alındı.



        JESUS'TAN ÜÇLÜ SÜRPRİZİ
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hafta içi oynanan Austria Wien maçında olduğu gibi üçlü savunmayı tercih etti. Portekizli hoca, Lemos'a birkez daha 11'de şans verirken, Lincoln'ü 4'lü orta alanın solunda oynattı.



            ALİOSKİ'DEN MÜTHİŞ START
            Makedon yıldız Alioski, Fenerbaçhçe formasıyla ilk kez Kadıköy'de sahne aldı. Tecrübeli futbolcu oyuna girdikten kısa bir süre sonra harika bir gol attı.



            KANARYA 3 HAFTADA 13 GOL ATTI
            Jesus'un gelişiyle çok golcü bir kim- un kimliğe bürünen Fenerbahçe, Adana liğe Demir ağlarını da 4 kez sarstı. Kanar-Kanarya böylece 3 haftada 13 gole ulaştı.



            JESUS: EN İYİ MAÇIMIZI OYNA DIK
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından konuştu. Pdrtekizli teknik adam, "Adana Demirspor çok iyi bir takım. Bireysel olarak da iyiler. Daha iyi olan kazandı. Bugüne kadarki en iyi maçımızı oynadığımızı düşünüyorum. Hakem yönetimi de çok iyiydi. Kırmızı kart ve penaltı kararları doğruydu" dedi.
                Sinekle kesintisiz mücadele
                Haberler Spor Enner Valencia süper oynadı, iki gol attı... Sarı-Lacivertliler, Adana Demir'i devirip ligin zirvesine çıktı
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