Enner Valencia süper oynadı, iki gol attı... Sarı-Lacivertliler, Adana Demir'i devirip ligin zirvesine çıktı

Ve Fener zirvede... Sarı-Lacivertliler, ligin iddialı takımlarından Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 yenerek 7 puana ulaştı ve averajla liderliğe yükseldi. 19. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia skoru 1-0 yaptı. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Valencia, topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleci Ertaç'ı da geçerek golü attı: 2-0. 47. dakikada Miha Zajc sahneye çıktı ve Fenerbahçe skoru 3-0 yaptı. 54. dakikada Adana Demir penaltı kazandı. Younes Belhanda topu ağlara yollayıp farkı 1'e indirdi: 3-1. 60. dakikada Onyekuru yakın mesafeden vurdu, Altay kurtardı. 61. dakikada Emre Mor'un şutu kaleci Ertaç'ta kaldı. 66. dakikada Lemos'un hatası sonrası Artem Dzyuba'nın golüyle Adana Demir farkı 1'e indirdi: 3-2. 82. dakikada Rakitskyi direkt kırmızı kart gördü ve Adana Demir 10 kişi kaldı. 1 dakika sonra yeni transfer Alioski harika bir golle skoru 4-2 yaptı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fener 3 puanın sahibi olmayı başardı.