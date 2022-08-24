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    • Spor
    • 25.08.2022 05:50
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    • 25.08.2022 05:52
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    Beşiktaş'ın dünya yıldızı transferi Dele Alli İstanbul'a geldi

    Beşiktaş'ın dünya yıldızı transferi Dele Alli İstanbul'a geldi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dele Alli siyah-beyazlılara üçlü çektirdi. Beşiktaiş İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

    AA
    Yıldız oyuncu Dele Alli İstanbul’da

    Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.



    Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.



    Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ın dünya yıldızı transferi Dele Alli İstanbul'a geldi
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