CANLI | Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Willian Arao basın toplantısı düzenliyor.

TOPLANTIYI CANLI İZLEMEK İÇİN EKRANA TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

İşte toplantıdan öne çıkanlar...

Willian Arao, "Takımıma ve Avrupa'ya alıştım. Hocamızın Jorge Jesus olması elbette adapte olmama yardımcı oluyor ama takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı." dedi.

Arao, "Sahada görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Hocam benden ne istiyorsa onu uyguluyorum. Benim sahada önemli bir görevim var, bundan dolayı çok mutluyum. Biz ofansif bir oyun oynuyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, "Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama bu hiçbir şeyi garantilemedi. Bu bizim için çok önemli. Fenerbahçe'nin kulüp sıralamasındaki yeri aşağıda." şeklinde konuştu.

Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına 4. değil, 1. torbadan katılması gerekiyor." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, "Futbolda asla tek bir yol yoktur. Futbol da diğer kolektif sporlar gibi değişiyor. Bunu anlayamayan oyuncular ve teknik direktörler, ortalamanın üzerine çıkamaz. Futbolda asla tek bir yol yoktur. Futbol diğer kolektif sporlar gibi değişiyor. Bunu anlayamayan oyuncular ve teknik direktörler, ortalamanın üzerine çıkamaz." dedi.

Jorge Jesus, "Yabancı kuralı benim alışık olduğum bir kural değil. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Portekiz'de olsaydım sahaya 11 Türk oyuncuyla çıkabilirdim. Bir karar vermemiz gerekiyor ve bunun için 2 haftamız var. Kimlerin listeye yazılmayacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Jesus, "Joao Pedro geldikten iki gün sonra ağır denebilecek bir kas sakatlığı yaşadı. Sakatlığı geçti diyebiliriz, fiziksel olarak olmasa bile klinik olarak bir sonraki lig maçına hazır." ifadelerini kullandı.