Galatasaray'da Sacha Boey İtalya yolcusu

Hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçiren teknik direktör Okan Buruk, birinci sağ bek olarak Leo Dubois'i transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına kısa bir süre kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Boey'e şans doğdu.
21 yaşındaki futbolcu da bu şansı iyi değerlendirdi ve performansını artırdı. 3 Süper Lig maçında 270 dakika sahada kalan Boey, Okan Buruk'un da gözüne girmeyi başardı.
Genç yıldızla ilgili İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Verona ve Udine, Sacha Boey'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.