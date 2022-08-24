Galatasaray'da Sacha Boey İtalya yolcusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem takımdaki sağ beklerin durumu hem de Boey'un formu nedeniyle transfere sıcak bakmıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 16 maçta forma giyen Boey'un golü ve asisti bulunmuyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon Euro piyasa değeri olan genç yıldızla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.