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    • Spor
    • 24.08.2022 14:02
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    • 24.08.2022 14:06
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    Galatasaray'da Sacha Boey İtalya yolcusu

    Sezon öncesinde takımda düşünülmeyen Fransız yıldız, kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray’ın Avusturya kampına götürülmemişti. Sezon başlamadan önce Strasbourg ile masaya oturan ve sonuç alamayan Fransız oyuncu da 1 ay boyunca Florya’da tek başına idman yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Çizme yolcusu

    Hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçiren teknik direktör Okan Buruk, birinci sağ bek olarak Leo Dubois'i transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına kısa bir süre kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Boey'e şans doğdu.

    21 yaşındaki futbolcu da bu şansı iyi değerlendirdi ve performansını artırdı. 3 Süper Lig maçında 270 dakika sahada kalan Boey, Okan Buruk'un da gözüne girmeyi başardı.

    Genç yıldızla ilgili İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Verona ve Udine, Sacha Boey'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

        Cimbom'un geçen sezon başında Rennes'den 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncuyla ilgili vereceği karar merak ediliyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem takımdaki sağ beklerin durumu hem de Boey'un formu nedeniyle transfere sıcak bakmıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 16 maçta forma giyen Boey'un golü ve asisti bulunmuyor.

        Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon Euro piyasa değeri olan genç yıldızla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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