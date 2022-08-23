Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya Westerlo'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
YOLUN YENİDEN KESİŞECEK
Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:
Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini Giresunspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, Belçika ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.