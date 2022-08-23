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    • Spor
    • 23.08.2022 18:37
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    • 23.08.2022 18:37
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    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya Westerlo'ya transfer oldu

    Yeni transferlerle güçlenen Fenerbahçe, bir yandan da kadroda bulunan birçok futbolcuyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya da, Belçika'nın Westerlo ekibine transfer oldu.

    Fenerbahçe’de genç futbolcuyla yollar ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor.

    Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

    YOLUN YENİDEN KESİŞECEK
    Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:
    Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz.

    Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek.

    4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
    Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini Giresunspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, Belçika ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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