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    • Spor
    • 23.08.2022 21:27
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    • 23.08.2022 22:06
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    Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

    Beşiktaş, DG Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı. Orta sahada görev alan Kesgin için ödenecek bonservis bedeline ilişkin kulüpler herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

    Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

    Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

    Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu | VİDEO

    BEŞİKTAŞ AİLESİNE 'HOŞ GELDİN'
    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

    GÖZTEPE'DEN TRANSFER
    Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu.

    Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

    Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.

        SİVASSPOR'DAN TEŞEKKÜR
        DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

        Konuyla ilgili Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için BeşiktaşJimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekleriçin teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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