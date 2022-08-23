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    • Spor
    • 23.08.2022 15:08
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    • 23.08.2022 15:13
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    Galatasaray'da gündem yeniden Nwakaeme! Cimbom için o teklifi reddetti

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme ile Galatasaray bir kez daha masaya oturuyor.

    Gündem yeniden Nwakaeme! Cimbom için o teklifi reddetti

    Trabzonspor'la sözleşme yenilemedikten sonra Hull City'yle de anlaşma sağlayamayan Nwakaeme için Galatasaray devreye girmişti. Nijeryalı yıldızla bir ay arayla iki kez masaya oturuldu.

    Okan Buruk'un takımında görmeyi istediği oyuncuyla gerçekleşen her iki görüşmede de anlaşma sağlanamadı. Çünkü yıldız isim istediği yıllık 2.1 milyon Euro ücretten geri adım atmadı.

    İKİ TEKLİFİ DE REDDETTİ
    Nwakaeme bu süreçte transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'da bireysel çalışmalarını sürdürürken son günlerde istediği rakamı vermeyi kabul eden iki Arap takımını da Galatasaray'da oynamak için reddetti.
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