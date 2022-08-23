Galatasaray'da gündem yeniden Nwakaeme! Cimbom için o teklifi reddetti

İKİ TEKLİFİ DE REDDETTİ

Nwakaeme bu süreçte transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'da bireysel çalışmalarını sürdürürken son günlerde istediği rakamı vermeyi kabul eden iki Arap takımını da Galatasaray'da oynamak için reddetti.