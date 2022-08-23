Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe zirveye oturdu. Bir süredir forvet transferi için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertlilerde Moussa Marega ismi gündeme gelmişti. Marega'nın kulübü Al Hilal cephesinden gelen bilgiler, Fenerbahçe'yi bu transferde umutlandırdı. İşte detaylar...

23.08.2022 13:41 - Son Güncelleme: 23.08.2022 13:41
Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

Kanarya, bununla beraber santfor transferi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası sarı lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

Baki yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı

"Hakemle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü maçın tekrarına bakalım önce.

SON DAKİKA