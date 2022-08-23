Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Moussa Marega için yönetimden onay çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe zirveye oturdu. Bir süredir forvet transferi için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertlilerde Moussa Marega ismi gündeme gelmişti. Marega'nın kulübü Al Hilal cephesinden gelen bilgiler, Fenerbahçe'yi bu transferde umutlandırdı. İşte detaylar...
23.08.2022 13:41 - Son Güncelleme: 23.08.2022 13:41
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası sarı lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.