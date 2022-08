Fenerbahçe ile Valencia arasındaki pazarlıklar tam gaz devam ediyor! Fark 3 milyon Euro

Fenerbahçe Yönetimi, santrfor transferinde ağırlığı Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'e vermiş durumda. Sarı-Lacivertli yönetimin Gomez için Valencia'ya yaptığı resmi teklifin 7 milyon Euro olduğu bildirildi. Daha önce kapıyı 12 milyon Euro'dan açtan Valencia'nın ise 10 milyon Euro'ya kadar indiği belirtiliyor. Sarı-Lacivertlilerin bonuslarla 7 milyon Euro'luk teklifini artırmayı planlarken, Valencia'dan da ikinci bir indirimin beklendiği ifade ediliyor. Fener'in bu transferdeki en büyük kozunun ise Maxi Gomez ile hemen her konuda anlaşmanın sağlanmış olması. Uruguaylı santrforun da Fenerbahçe'de forma giymek istemesi Valencia yönetiminin üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Valencia'dan ikinci bir fiyat indiriminin muhtemel olduğu belirtilirken indirimin ne kadar olacağı bilinmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Maxi Gomez dışında Norveçli Alexander Sörloth ve Mali'li Moussa Marega için de temaslarını sürdürüyor. Ancak an itibariyle ağırlığın Maxi Gomez'e verildiği belirtiliyor.



