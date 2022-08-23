Beşiktaş Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'ye kancayı attı

Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-Beyazlılar sol kanat takviyesi için girişimleri hızlandırdı. Siyah- Beyazlılar, İngiliz ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istiyor. Bournemouth kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken oyuncunun menajeriyle prensip anlaşması sağlandığına dair bilgiler geliyor. Hem İngiliz kulübü ile hem de oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin bu hafta içerisinde sonlandırılması planlanıyor.