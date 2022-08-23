Dries Mertens'ten Galatasaray itirafı! Tercih nedenini açıkladı

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İstanbul'u çok sevdiğini de anlatan golcü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil gerçekten. 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp, ondan sonra hücumu da düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor. Son maçtaki şanslarımız daha fazlaydı. Birçok pozisyon bulduk. Onları gole çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Onları birbirine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli proje olduğunu da düşünmemiz lazım. Önümüzdeki döneme daha pozitif bir şekilde, kendimizi geliştirmeye odaklanmış bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."