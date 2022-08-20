Beşiktaş'ta Sirikı Dembele sesleri! İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapıldı





ASLAN'IN İSTEDİĞİ TRAORE'Yİ BAŞAKŞEHİR KAPTI

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Aston Villa'nın kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı. Oyuncunun temsilcisi, sözleşme görüşmelerini tamamlamak ve transfere resmiyet kazandırmak için İstanbul'a geldi. Burkina Fasolu futbolcu, kiralık olarak forma giyecek. Bertrand Traore'nin maaşı ve kiralama ücretinin yaklaşık 3.5 milyon Euro'yu bulduğu ifade edildi. Başakşehir'de görevini sürdüren Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın da bu transferde önemli pay sahibi olduğu öğrenildi.



SANAL ALEMDEN YÖNETİME TEPKİ

Bertrand Traore'yi Başakşehir'in kapması sanal alemde Galatasaray yönetimine eleştiri olarak geri döndü.



AUSTRIA WİEN FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Austria Wien kulübü Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Sarı-Lacivertli kulüpten ve Altay Bayındır'dan özür diledi. Açıklamada "Özellikle Altay Bayındır'dan özür dileriz. Sahaya cisim atmak bizim müsamaha göstermeyeceğimiz bir davranıştır" denildi.



GÖZTEPE'DE HİSSELERİN YÜZDE 70'İ SATILDI

Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in şirketi Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı duyuru ile bu devir işleminın aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım olduğunu açıkladı.



BAŞKAN HİLMİ ÖKSÜZ İSTİFASINI AÇIKLADI

Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Öksüz yaptığı açıklamada,"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kasımpaşa AŞ yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerimden gördüğüm lüzum üzerine 18 Ağustos itibarıyla istifa ettim."ifadelerini kullandı.



Ligde heyecan iki maçla sürecek

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları bugün iki maçla devam edecek. Saat 19.15'te oynanacak maçta Atakaş Hatayspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Aynı saatte ki diğer mücadelede Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.



CESARE CASADEİ RESMEN CHELSEA'DE

Chelsea, Inter'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesare Casadei'yi 6 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü. Genç oyuncu geçen sezon Inter'in 19 yaş altı takımı ile 40 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.



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