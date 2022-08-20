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    Beşiktaş'ta Sirikı Dembele sesleri! İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapıldı

    Kanat bölgesini takviye yapmak için büyük çaba harcayan Beşiktaş, Bournemouth formasını giyen Fildişi asıllı İskoç yıldaız kanca attı. Yönetim, İngiliz kulübüne kiralama teklifi yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sirikı Dembele sesleri

    Dele Alli transferine artık son noktayı koymaya hazırlanan Beşiktaş'ta kanat bölgesini takviye için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine giren son isim Siriki Dembele oldu. Yönetim, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Fildişi asıllı İskoç yıldız için kiralama teklifi yaptı. 25 yaşındaki Dembele geçtiğimiz sezon devre arasında 2.6 milyon Euro karşılığında Peterbrough'tan transfer edilmişti. Bournemouth'un Premier Lig'e yükselmesi sonrasında gözden düşen yıldız futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübünün Beşiktaş'ın kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağda ve forvet arkasında da görev yapabilen Siriki Dembele patlayıcı sürati ve birebirde rahat adam geçmesi ile tanınan bir futbolcu. Öte yandan Beşiktaş'ın listesindeki bir başka isim olan Manchester United'lı Amad Diallo'nun Nice ile anlaştığı belirtiliyor.



    ISMAEL ONAYI VERDİ
    Teknik direktör Valerien Ismael'in onayı sonrasında Beşiktaş yönetimi Siriki Dembele için girişimlere hız verdi.



    WEGHORST BABA OLDU
    Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst dün babalık sevincini yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst'u tebrik ederiz" ifadesin kullanıldı.



        KEREM ATAKAN BEŞİKTAŞ'TA
        Adrosundaki yerli kalitesini artırmak için çaba harcayan Beşiktaş listesindeki önemli isimlerden Kerem Atakan Kesgin'in transferini bitirdi. Siyah-Beyazlılar uzun süredir pazarlık halinde olduğu Sivasspor'u 1.4 milyon Euro'luk teklifiyle ikna etti. 21 yaşındaki orta alan oyuncusunun bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından 5 yıllık imza atacağı öğrenildi. Kerem Atakan'a 5 milyon lira ödeneceği öğrenildi. 2020 yılında Göztepe'den Sivas'a transfer olan genç futbolcu özellikle geçen sezonki performansıyla dikkatleri çekti.



        ROSIER'E ÇILGIN KUTLAMA
        Beşiktaş yarın oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Valerien Ismael yönetimindeki idmana aktivasyon çalışmasıyla başlayan Siyah-Beyazlılar, ikinci bölümde taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaşlı oyuncular idman sonrası, dün doğum günü Valentin Rosier'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz kutlama yaptı.



        AKDENİZ'DE ZORLU GECE
        Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Bordo-Mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.



            GENÇLER BOLU'DA KAZANDI
            Spor toto 1. Lig'de Gençlerbirliği deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanın aldı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada İlker Karakaş ve 60. dakikada Musa Şahindere kaydetti. Evsahibi takımın tek sayısı 90+2'de Balde'den geldi. Kayamba 28'de direkt olarak, G.Birliği'nde de Gökhan Gül 81'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda skoru koruyan konuk takım maçtan 2-1 galip ayrıldı.



            BREZİLYALI CASEMİRO RESMEN M.UNİTED'TA
            Manchester United, Real Madrid'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'u 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Kırmızı Şeytanlar 30 yaşındaki Sambacı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu geçen sezon İspanyol devi ile 32 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermişti.



            VİYANA'DA SUÇLU ARANIYOR
            Austria Wien-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Altay Bayandır'ı göğsüne davul tokmağı isabet etmişti. Avusturya'nın Kurier gazetesinde yer alan habere göre A. Wien yönetimi, Türk kaleciyi göğsünden vuran ve maçı yarıda bırakmanın eşiğine getiren davul tokmağını atanı arıyor. Suçlunun kimliği henüz belirlenemedi. Videolar izlenerek failin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Bu arada Altay'ın oyuna devam edebileceğini söylemesi üzerine hakemin maçı devam ettirdiği, aksi bir durumda maçın tatil edilmenin eşiğinden döndüğü de haberde belirtildi.



                SPORTING LIZBON VAZGEÇMİYOR
                Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinin Miguel Crespo için ısrarı devam ediyor. Portekiz ekibi ilk olarak Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif etmiş fakat bu teklif kabul görmemişti. Ancak Portekiz basınında Sporting'in bu rakamı artırabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi Crespo için 10 milyon Euro'nun altındaki rakamlara kapıyı kapatmış durumda.



                DEMİRSPOR HAZIRLIKLARI VİYANA'DA BAŞLADI
                Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Viyana'da yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı öncesi ilk antrenmanını SV Essling takımının tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, konakladıkları otelin spor salonunda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.



                BU FENER IŞIK SAÇIYOR
                UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenerek tur biletini cebine koyan Fenerbahçe'de hem takım hem de bireysel performanslar dikkat çekiyor. Austria Wien karşısına 3-4-3 gibi farklı bir sistem ve son lig maçına göre 7 oyuncu değişikliği ile çıkan Sarı-Lacivertliler rakibine hemen hemen hiç pozisyon vermediği gibi hücumda da etkili bir görüntü çizdi. Kasımpaşa ve Austria Wien maçları baz alındığında yeni transferler Lincoln, Emre Mor ve Joshua King'in bireysel perforsmanlarının belirgin bir şekilde arttığı, Enner Valencia'nin formunun zirvesine çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanında Luan Peres'in de her geçen maç takıma daha iyi adapte olduğu da görülüyor. İlk maçı olmasına rağmen sol kanat oyuncusu Alioski'nin de sanki uzun zamandır çubuklu formayı giydiği izlenimi bırakması da hem teknik ekibin hem de taraftarların yüreğine su serpti. Teknik patron Jorge Jesus, Austria Wien maçı sonrasında "Geliştirmemiz gereken şeyler var" dese de futbol otoriteleri zamanın Fenerbahçe'nin lehine işlediğini, oyuncular birbirine alıştıkça takımın daha da iyi olacağını ifade ediyorlar.



                    ASLAN'IN İSTEDİĞİ TRAORE'Yİ BAŞAKŞEHİR KAPTI
                    Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Aston Villa'nın kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı. Oyuncunun temsilcisi, sözleşme görüşmelerini tamamlamak ve transfere resmiyet kazandırmak için İstanbul'a geldi. Burkina Fasolu futbolcu, kiralık olarak forma giyecek. Bertrand Traore'nin maaşı ve kiralama ücretinin yaklaşık 3.5 milyon Euro'yu bulduğu ifade edildi. Başakşehir'de görevini sürdüren Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın da bu transferde önemli pay sahibi olduğu öğrenildi.

                    SANAL ALEMDEN YÖNETİME TEPKİ
                    Bertrand Traore'yi Başakşehir'in kapması sanal alemde Galatasaray yönetimine eleştiri olarak geri döndü.

                    AUSTRIA WİEN FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ
                    Austria Wien kulübü Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Sarı-Lacivertli kulüpten ve Altay Bayındır'dan özür diledi. Açıklamada "Özellikle Altay Bayındır'dan özür dileriz. Sahaya cisim atmak bizim müsamaha göstermeyeceğimiz bir davranıştır" denildi.

                    GÖZTEPE'DE HİSSELERİN YÜZDE 70'İ SATILDI
                    Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in şirketi Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı duyuru ile bu devir işleminın aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım olduğunu açıkladı.

                    BAŞKAN HİLMİ ÖKSÜZ İSTİFASINI AÇIKLADI
                    Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Öksüz yaptığı açıklamada,"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kasımpaşa AŞ yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerimden gördüğüm lüzum üzerine 18 Ağustos itibarıyla istifa ettim."ifadelerini kullandı.

                    Ligde heyecan iki maçla sürecek
                    Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları bugün iki maçla devam edecek. Saat 19.15'te oynanacak maçta Atakaş Hatayspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Aynı saatte ki diğer mücadelede Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

                    CESARE CASADEİ RESMEN CHELSEA'DE
                    Chelsea, Inter'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesare Casadei'yi 6 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü. Genç oyuncu geçen sezon Inter'in 19 yaş altı takımı ile 40 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

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                    Haberler Spor Beşiktaş'ta Sirikı Dembele sesleri! İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapıldı
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