Son aday Simon Sohm! Ön liberoya takviye isteyen Beşiktaş gözünü Serie A’ya dikti





Josef de Souza'nın sakatlanmasıyla birlikte orta sahadaki rotasyonu genişletmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın, Parma forması giyen ön libero mevkiinde görev alan Simon Sohm ile ilgilendiği belirtildi. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda orta sahanın merkezinde ve sağ bekte de görev yapıyor.