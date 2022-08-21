Mesut Özil geri döndü! 154 gün sonra

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi Başakşehir'in 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Turuncu lacivertlilerin gollerini Chadli ve Berkay kaydetti.