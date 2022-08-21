Mesut Özil geri döndü! 154 gün sonra

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi Başakşehir'in 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Turuncu lacivertlilerin gollerini Chadli ve Berkay kaydetti.
MESUT OYUNA GİRDİ
Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, karşılaşmanın 80. dakikasında maçın ikinci golünü kaydeden Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Yıldız futbolcu oyuna girmeden önce, Başakşehir taraftarları yaptıkları tezahüratlar ile Mesut Özil'in oyuna girmesini istedi.