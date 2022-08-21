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    • 21.08.2022 22:28
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    • 21.08.2022 22:30
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    Mesut Özil geri döndü! 154 gün sonra

    Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Kayserispor karşılaştı. Ev sahibi Başakşehir mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Turuncu lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna girdi. İşte detaylar...

    Mesut Özil geri döndü!

    Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi Başakşehir'in 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Turuncu lacivertlilerin gollerini Chadli ve Berkay kaydetti.

    MESUT OYUNA GİRDİ
    Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, karşılaşmanın 80. dakikasında maçın ikinci golünü kaydeden Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Yıldız futbolcu oyuna girmeden önce, Başakşehir taraftarları yaptıkları tezahüratlar ile Mesut Özil'in oyuna girmesini istedi.

        Özil, son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Pelkas'a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, bu mücadelede oyuna girerek 154 gün sonra sahaya çıkmış oldu.

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        Haberler Spor Mesut Özil geri döndü! 154 gün sonra
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