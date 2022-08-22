Berkan Kutlu Beşiktaş'a gidiyor! Flaş iddia

Transferin flaş takımlarından Galatasaray'da bir yandan takıma katılan oyuncular üzerine çalışmalar yapılırken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine çalışmalar son hızda devam ediyor.
Sabah'ta yer alan iddiaya göre, Galatasaray'da Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Fredrik Midstjö gibi isimlerin takıma katılmasının ardından forma şansı gittikçe azalan Berkan Kutlu, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak istediğini yönetime iletti.
"GİTMEME İZİN VERİN"
Milli futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini futboldan sorumlu yönetici Erden Timur'a iletirken, "Ben yatarak para kazanmak istemiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gitmeme izin verin." diyerek takımdan ayrılmak istedi.