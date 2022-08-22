Berkan Kutlu Beşiktaş'a gidiyor! Flaş iddia

İsviçre'de doğan ve Sion'dan Alanyaspor'a transfer olan Kutlu, Akdeniz ekibi ile yıldızını parlatmıştı. 1 sezonluk performansı sonrasında büyük kulüplerin radarına giren Kutlu, A Milli Takım ile 6 karşılaşmada da boy gösterdi.