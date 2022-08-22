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    • Spor
    • 22.08.2022 16:41
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    • 22.08.2022 17:07
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    Berkan Kutlu Beşiktaş'a gidiyor! Flaş iddia

    Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'dan sakatlıkları sebebiyle yararlanamayan Beşiktaş, flaş bir transferi tamamlamak üzere... Siyah beyazlılar, Galatasaray'da yapılan Oliveira, Torreira ve Midstjö gibi transferlerin ardından forma giyme şansı gittikçe azalan Berkan Kutlu ile anlaşma zemini arıyor. İşte detaylar...

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    Transferin flaş takımlarından Galatasaray'da bir yandan takıma katılan oyuncular üzerine çalışmalar yapılırken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine çalışmalar son hızda devam ediyor.

    Sabah'ta yer alan iddiaya göre, Galatasaray'da Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Fredrik Midstjö gibi isimlerin takıma katılmasının ardından forma şansı gittikçe azalan Berkan Kutlu, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak istediğini yönetime iletti.

    "GİTMEME İZİN VERİN"

    Milli futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini futboldan sorumlu yönetici Erden Timur'a iletirken, "Ben yatarak para kazanmak istemiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gitmeme izin verin." diyerek takımdan ayrılmak istedi.

        Ayrılık kararı sonrasında menajerine haber yollayan Berkan Kutlu için Beşiktaş iddiaları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyuncu için siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacak.

        ELEŞTİRİLERİN ODAĞINA OTURMUŞTU

        Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu, gösterdiği performans ile eleştirilerin odağı haline gelmişti. Parçalı forma ile 49 karşılaşmaya çıkan Kutlu, 4 asistlik katkı sağlamıştı.

        İsviçre'de doğan ve Sion'dan Alanyaspor'a transfer olan Kutlu, Akdeniz ekibi ile yıldızını parlatmıştı. 1 sezonluk performansı sonrasında büyük kulüplerin radarına giren Kutlu, A Milli Takım ile 6 karşılaşmada da boy gösterdi.
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            Haberler Spor Berkan Kutlu Beşiktaş'a gidiyor! Flaş iddia
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