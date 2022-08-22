Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hakkında aramalar hız kazandı. Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Adana karşı karşıya geliyor. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi takvim.com.tr'den takip edilebilecek. Taraftarlar maçın yayınkanalı hakkında araştırmalara başladı. İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde yer alıyor.
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İLK 11'LER BELLİ OLDU
Mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın da 11'leri belli oldu!
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba
Arda özel izinli! 4 oyuncu sakat
Sarı-Lacivertliler, sezon henüz yeni başlamasına rağmen sakatlıktan çok çekti. Fenerbahçe'de şu anda Serdar Aziz ve Bruma takımdan ayrı. Nazım Sangare ise uzun süredir sakat. Kanarya'da Mergim Berisha'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı- Lacivertliler'de Austria Wien maçında sakatlanarak kenara gelen Joshua King'in de bu akşamki mücadelede riske edilmemesi bekleniyor. Ayrıca Arda Güler de ailevi bir sebep nedeniyle özel olarak izin aldığı için kadroda olmayacak.