Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.08.2022 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2022 15:54
    ABONE OL

    Cenk Özkaçar Valencia yolunda!

    Altay altyapısında yetişen ve genç yaşında Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, çarpıcı bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren ve performansı ile A Milli Takım'a kadar yükselen futbolcu, 1+5 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Milli yıldız Valencia’ya!

    İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, savunmasına takviye yapmaya hazırlanıyor.

    beIN SPORTS'un İtalya basınından derlediği habere göre İspanyol ekibi, geçen sezonu Belçika ekibi OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Lyonlu futbolcu Cenk Özkaçar için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralık teklifi kabul edildi.

    Cenk Özkaçar ile kişisel şartlar üzerinde anlaşan Valencia'nın transferi önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. 1.90 boyundaki milli stoper, 2020 sezonunun başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.
        Sinekle kesintisiz mücadele
        Haberler Spor Cenk Özkaçar Valencia yolunda!
            SON DAKİKA