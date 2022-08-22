Cenk Özkaçar Valencia yolunda!

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, savunmasına takviye yapmaya hazırlanıyor.
beIN SPORTS'un İtalya basınından derlediği habere göre İspanyol ekibi, geçen sezonu Belçika ekibi OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Lyonlu futbolcu Cenk Özkaçar için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralık teklifi kabul edildi.
Cenk Özkaçar ile kişisel şartlar üzerinde anlaşan Valencia'nın transferi önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. 1.90 boyundaki milli stoper, 2020 sezonunun başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.