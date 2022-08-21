Galatasaray'a Milan'dan sol bek! Ballo-Toure bombası

Süper Lig'e 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon öncesinde sol bek mevkisine Kazımcan Karataş'ı transfer eden sarı kırmızılılar, van Aanholt'un performansından memnun olmamasından dolayı bu mevkiye transfer yapmak istiyor.
A Spor'un İtalya basınından derlediği habere göre Cimbom, Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladı. İtalya'nın son şampiyonu Milan'ın bu transfer için 4.5 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli elde etmek istediği de bildirildi.
Senegalli futbolcunun ise düzenli olarak forma şansı bulacağı bir kulüpte yer almak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da bildirildi.