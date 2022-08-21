Galatasaray'a Milan'dan sol bek! Ballo-Toure bombası

Süper Lig'e 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon öncesinde sol bek mevkisine Kazımcan Karataş'ı transfer eden sarı kırmızılılar, van Aanholt'un performansından memnun olmamasından dolayı bu mevkiye transfer yapmak istiyor.