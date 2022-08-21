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    • Spor
    • 21.08.2022 17:33
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    • 21.08.2022 18:04
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    Galatasaray'a Milan'dan sol bek! Ballo-Toure bombası

    Süper Lig'e Okan Buruk yönetiminde giren ve çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ile 1 mağlubiyet alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Milan'ın futbolcusu Fode Ballo-Toure'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

    Cimbom’a Senegalli sol bek!

    Süper Lig'e 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon öncesinde sol bek mevkisine Kazımcan Karataş'ı transfer eden sarı kırmızılılar, van Aanholt'un performansından memnun olmamasından dolayı bu mevkiye transfer yapmak istiyor.

    A Spor'un İtalya basınından derlediği habere göre Cimbom, Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladı. İtalya'nın son şampiyonu Milan'ın bu transfer için 4.5 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli elde etmek istediği de bildirildi.

    Senegalli futbolcunun ise düzenli olarak forma şansı bulacağı bir kulüpte yer almak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da bildirildi.

        3 Ocak 1997 tarihinde dünyaya gelen Ballo-Toure, Fransa'nın güçlü ekibi PSG'de futbola başladı. 2017 yazında Lille'e bedelsiz olarak transfer olan futbolcu, 2019 yılında 11 milyon Euro bedelle Monaco'nun yolunu tuttu. 1.5 sezon Fransız ekibinde oynayan Ballo-Toure, 2021 yazında ise Milan'ın yolunu tutmuştu.

        Geçen sezon 12 karşılaşmada boy gösterebilen Senegalli futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.

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