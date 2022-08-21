Galatasaray'da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'e 3 maçta 6 puan toplayarak başlayan Galatasaray, transferde de hareketli saatler geçirmeye devam ediyor. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldızla sözleşme imzalaması bekleniyor.
21.08.2022 10:29 - Son Güncelleme: 21.08.2022 10:29
Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.
Trabzonspor'dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.