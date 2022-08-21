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Galatasaray'da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'e 3 maçta 6 puan toplayarak başlayan Galatasaray, transferde de hareketli saatler geçirmeye devam ediyor. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldızla sözleşme imzalaması bekleniyor.

21.08.2022 10:29 - Son Güncelleme: 21.08.2022 10:29
Galatasaray’da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

Galatasaray’da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.

Galatasaray’da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor'dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

Galatasaray’da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

Kerem ve Yunus'u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor.

Galatasaray’da Anthony Nwakaeme bombası! Anlaşma sağlandı

Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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