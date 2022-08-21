BJK - FKG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- FKB maçı CANLI izle!

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Saiss, Montero, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst



Fatih Karagümrük muhtemel 11'i: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Saiss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor. İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.