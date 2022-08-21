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    • Haberler
    • 21.08.2022 17:15
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    • 21.08.2022 17:15
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    BJK - FKG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- FKB maçı CANLI izle!

    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor. Taraftar mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken maçı kaçırmak istemeyenler "BJK - FKG maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye soruyor.İşte mmaç hakkında tünm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    BJK - FKG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor. İşte BJK-FKG maçı hakkında tüm merak edilenler...

    BJK - FKG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Beşiktaş Karagümrük maçı bu akşam saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LERİ
    Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Saiss, Montero, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst


    Fatih Karagümrük muhtemel 11'i: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne

    BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Saiss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.

    FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.

    Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor. İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

        CENK TOSUN DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

        5 EKSİK VAR

        Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.
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        Haberler Haberler BJK - FKG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- FKB maçı CANLI izle!
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