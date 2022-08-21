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    • Spor
    • 21.08.2022 16:54
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    • 21.08.2022 17:08
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    Fenerbahçe'de Gomez ve Sörloth'un alternatifi Marega!

    Sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken ve forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sıralarında Sörloth ve Gomez yer alıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertliler, oyunculardan istediğini alamaması durumunda ise alternatifi Moussa Marega olarak belirledi. İşte detaylar...

    Fener’in Marega planı!

    Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme her gün yeni bir isim geliyor. Alexander Sörloth ve Maxi Gomez isimleri sarı lacivertlilerin transfer listesinin tepesinde yer alırken, bir isim daha listeye girdi.

    Sörloth ve Maxi Gomez transferlerinde önemli mesafe kaydeden Kanarya'da transfer edilmek istenen ilk isim Alexander Sörloth... Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemde gol krallığı yaşayan Norveçli için ciddi bir çaba harcanırken, beklemede olan Gomez için oyuncunun eski kulübü Celta Vigo talip oldu. Oyuncunun elden kaçması an meselesi durumunda bulunuyor.

    ALTERNATİF MAREGA

    Sarı lacivertlilerin Sörloth transferinden de netice alamaması halinde rotasını Moussa Marega'ya döndüreceği iddia edildi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetim C planı olarak Malili futbolcuyu belirledi. Habere göre, Gomez ve Sörloth transferlerinin gerçekleşmemesi durumunda 2016 senesinde Porto'dan bedelsiz olarak ayrılan ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e imza atan oyuncu ile anlaşma sağlanacak.

        24 KEZ MİLLİ OLDU

        31 yaşındaki futbolcunun Al-Hilal ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan futbolcu, ülkesi Mali'nin formasıyla 24 karşılaşmaya çıkıp 3 gol kaydetti.

        Geçtiğimiz sezon yeni kulübü Al Hilal ile 43 karşılaşmaya çıkan Marega, 15 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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