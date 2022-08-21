Fenerbahçe'de Gomez ve Sörloth'un alternatifi Marega!

Sörloth ve Maxi Gomez transferlerinde önemli mesafe kaydeden Kanarya'da transfer edilmek istenen ilk isim Alexander Sörloth... Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemde gol krallığı yaşayan Norveçli için ciddi bir çaba harcanırken, beklemede olan Gomez için oyuncunun eski kulübü Celta Vigo talip oldu. Oyuncunun elden kaçması an meselesi durumunda bulunuyor.

ALTERNATİF MAREGA

Sarı lacivertlilerin Sörloth transferinden de netice alamaması halinde rotasını Moussa Marega'ya döndüreceği iddia edildi.