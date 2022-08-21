Fenerbahçe'de Gomez ve Sörloth'un alternatifi Marega!

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme her gün yeni bir isim geliyor. Alexander Sörloth ve Maxi Gomez isimleri sarı lacivertlilerin transfer listesinin tepesinde yer alırken, bir isim daha listeye girdi.
Sörloth ve Maxi Gomez transferlerinde önemli mesafe kaydeden Kanarya'da transfer edilmek istenen ilk isim Alexander Sörloth... Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemde gol krallığı yaşayan Norveçli için ciddi bir çaba harcanırken, beklemede olan Gomez için oyuncunun eski kulübü Celta Vigo talip oldu. Oyuncunun elden kaçması an meselesi durumunda bulunuyor.
ALTERNATİF MAREGA
Sarı lacivertlilerin Sörloth transferinden de netice alamaması halinde rotasını Moussa Marega'ya döndüreceği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetim C planı olarak Malili futbolcuyu belirledi. Habere göre, Gomez ve Sörloth transferlerinin gerçekleşmemesi durumunda 2016 senesinde Porto'dan bedelsiz olarak ayrılan ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e imza atan oyuncu ile anlaşma sağlanacak.