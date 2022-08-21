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    • Spor
    • 21.08.2022 16:03
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    • 21.08.2022 16:31
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    Son dakika: Fenerbahçe Tisserand ile yollarını ayırdı!

    Son dakika haberi... Fenerbahçe, stoper futbolcusu Marcel Tisserand ile yollarını ayırdığını duyurdu. Oyuncu, Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i de transfer eden Ettifaq FC ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

    Fenerbahçe’de ayrılık!

    Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile giren ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir yandan da eldeki oyuncular ile yollarını ayırıyor.

    Sarı lacivertliler, stoper oyuncusu Marcel Tisserand ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

    Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        2020/21 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Sarı lacivertli formayla toplamda 54 karşılaşmaya çıkan Tisserand, 1 gol ve 3 asist ile oynamıştı.

        3 MİLYON EURO KASAYA

        Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın satışından 3 milyon Euro gelir elde edecek. Oyuncu, Körfez ekibi ile 3 yıllık anlaşmanın altına imzasını atacak.

        ETTIFAQ TANIDIK İSİMLERİ ALIYOR
        Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq FC, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i transfer etmişti.

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