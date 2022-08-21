Son dakika: Fenerbahçe Tisserand ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile giren ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir yandan da eldeki oyuncular ile yollarını ayırıyor.
Sarı lacivertliler, stoper oyuncusu Marcel Tisserand ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.