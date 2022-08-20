Maxi Gomez treni kaçıyor! Fenerbahçe'ye şok rakip

Haberde, İspanyol ekibinin teklifinin Fenerbahçe'nin masaya koyduğu 10 milyon Euro'dan daha fazla olduğu da belirtildi. Jesus'un takımda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki golcü konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrasında yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merakla bekleniyor.