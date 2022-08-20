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    • Spor
    • 20.08.2022 18:08
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    • 20.08.2022 18:31
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    Maxi Gomez treni kaçıyor! Fenerbahçe'ye şok rakip

    Takıma bir forvet oyuncusu kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de en sıcak isimler Sörloth ve Maxi Gomez olarak öne çıkıyor. Maxi Gomez görüşmelerini sürdüren, bu esnada Sörloth için bir girişimde de bulunan sarı lacivertlilere Uruguaylı Gomez'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

    Maxi Gomez treni kaçıyor!

    Transfer harekatında ince eleyip sık dokuyan ve kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, forvete katacağı isimlerle görüşmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan Maxi Gomez'e imza attırmak için büyük mesafe kaydeden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

    Fenerbahçe yönetiminin Gomez ile görüşmeleri devam ederken bir yandan Alexander Sörloth ile görüşmek istemesi sebebiyle transfer süreci uzadı. Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre bu durum Fenerbahçe'ye pahalıya mal olabilir.

    İddialara göre Maxi Gomez'in eski kulübü Celta Vigo, oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun büyük bir patlama yaptığı Celta Vigo'ya dönmek isteyebileceği de kaydedildi.

        Haberde, İspanyol ekibinin teklifinin Fenerbahçe'nin masaya koyduğu 10 milyon Euro'dan daha fazla olduğu da belirtildi. Jesus'un takımda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki golcü konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrasında yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merakla bekleniyor.

        Sörloth konusunda olumlu gelişmeler yaşanması durumunda Fenerbahçe'nin odağının tamamen Norveçli yıldıza kayma ihtimali olduğu da belirtiliyor.

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