Maxi Gomez treni kaçıyor! Fenerbahçe'ye şok rakip

Transfer harekatında ince eleyip sık dokuyan ve kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, forvete katacağı isimlerle görüşmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan Maxi Gomez'e imza attırmak için büyük mesafe kaydeden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fenerbahçe yönetiminin Gomez ile görüşmeleri devam ederken bir yandan Alexander Sörloth ile görüşmek istemesi sebebiyle transfer süreci uzadı. Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre bu durum Fenerbahçe'ye pahalıya mal olabilir.
İddialara göre Maxi Gomez'in eski kulübü Celta Vigo, oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun büyük bir patlama yaptığı Celta Vigo'ya dönmek isteyebileceği de kaydedildi.