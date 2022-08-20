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    • 20.08.2022 15:13
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    • 20.08.2022 15:29
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    Galatasaraylı Gomis Avrupa'nın zirvesinde! 29 dakikada 1 atıyor

    Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, Ümraniyespor'u golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'in 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 37 yaşındaki golcü attığı golle takımını ipten alırken, istatistikleri ile de dikkat çekti. İşte Bafetimbi Gomis'in dikkat çeken istatistikleri...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gomis Avrupa’nın zirvesinde!

    Galatasaray'ın Fransız yıldızı, son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor… Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki golcüsü Ümraniyespor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırmayı başardı.

    Antalyaspor ile oynanan ilk hafta maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golüne imza atan Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında da fileleri havalandırarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

    EN GOLCÜ İSİM GOMIS

    Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında fileleri havalandıran Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumunda…

        37 yaşındaki futbolcu 3 Süper Lig maçında 2 gol atarken, onu eski Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ve Fortuna Sittard'ta top koşturan 36 yaşındaki Burak Yılmaz takip etti. 36 yaşındaki Skoda 3 maçta 1 gol atarken Burak Yılmaz ise oynadığı tek maçta 1 gole imza attı.

        29 DAKİKADA 1 ATIYOR

        Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gomis, 58 dakika görev aldı ve 29 dakikada bir gol üretti. Geçen sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen tecrübeli golcü sezonu 9 golle tamamlamıştı.

        Haris Seferovic transferi sonrası geri planda kalması beklenen Fransız yıldızın sezonun başında form tutması Teknik Direktör Okan Buruk'un da yüzünü güldürüyor.
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            Haberler Spor Galatasaraylı Gomis Avrupa'nın zirvesinde! 29 dakikada 1 atıyor
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