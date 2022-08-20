Galatasaraylı Gomis Avrupa'nın zirvesinde! 29 dakikada 1 atıyor

Galatasaray'ın Fransız yıldızı, son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor… Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki golcüsü Ümraniyespor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırmayı başardı.
Antalyaspor ile oynanan ilk hafta maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golüne imza atan Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında da fileleri havalandırarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.
EN GOLCÜ İSİM GOMIS
Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında fileleri havalandıran Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumunda…