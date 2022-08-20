Fenerbahçe'de Jesus farkı! Rotasyonda 26 oyuncu

ISMAEL'İN ROTASYONU DAHA DAR

Beşiktaş'ta ise Teknik Direktör Valerien Ismael, ezeli rakiplerine göre daha dar bir rotasyonla mücadele etti. Fransız teknik adam, 2 Süper Lig maçında 17 farklı oyuncuya forma verdi. Kartal ilk hafta Kayserispor'u yenerken Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kartal, 3. haftada yarın Karagümrük'ü konuk edecek.