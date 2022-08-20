Fenerbahçe'de Jesus farkı! Rotasyonda 26 oyuncu

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un tercihleri dikkat çekiyor… Sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 7 resmi maça da farklı bir kadroyla çıktı.
26 OYUNCU ŞANS BULDU
Portekizli teknik adam, şimdiye kadar oynadığı Süper Lig ve Avrupa Kupası maçlarında 26 değişik oyuncuya şans verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı ise deplasmanda 6-0'lık skorla devirdi.
Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu iki maç sonunda elerken, play-off turu ilk maçında ise Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yendi.