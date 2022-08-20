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    • 20.08.2022 15:39
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    • 20.08.2022 15:45
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    Fenerbahçe'de Jesus farkı! Rotasyonda 26 oyuncu

    Süper Lig'in yeni sezonuna Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe'de, hocanın tercihleri dikkatleri çekiyor. Dünyaca ünlü teknik adam ile 7 farklı resmi karşılaşmaya çıkan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaların tamamına farklı kadrolarla çıktı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de Jesus farkı!

    Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un tercihleri dikkat çekiyor… Sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 7 resmi maça da farklı bir kadroyla çıktı.

    26 OYUNCU ŞANS BULDU

    Portekizli teknik adam, şimdiye kadar oynadığı Süper Lig ve Avrupa Kupası maçlarında 26 değişik oyuncuya şans verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı ise deplasmanda 6-0'lık skorla devirdi.

    Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu iki maç sonunda elerken, play-off turu ilk maçında ise Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yendi.

        Fenerbahçe'de 7 maçlık periyotta, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Osayi, İsmail Yüksek Rossi, Valencia, King, Tisserand, Lincoln, Bruma, Arda Güler, Serdar Dursun, Novak, Emre Mor, Crespo, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Zajc, L.Peres, Berisha, Lemos ve Alioski forma şansı buldu.

        CİMBOM'DA 21 FARKLI OYUNCU

        Şampiyonluğun bir başka önemli adayı Galatasaray'da ise Okan Buruk 3 resmi maçta 21 oyuncuya forma şansı verdi. Cimbom, 3 resmi maçta 2 galibiyet alırken Giresunspor'a ise yenilmekten kurtulamadı.

        ISMAEL'İN ROTASYONU DAHA DAR

        Beşiktaş'ta ise Teknik Direktör Valerien Ismael, ezeli rakiplerine göre daha dar bir rotasyonla mücadele etti. Fransız teknik adam, 2 Süper Lig maçında 17 farklı oyuncuya forma verdi. Kartal ilk hafta Kayserispor'u yenerken Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kartal, 3. haftada yarın Karagümrük'ü konuk edecek.

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