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    • 20.08.2022 14:55
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    Süper ikili kayıplarda! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sessiz kaldı...

    Galatasaray tarafyarının büyük beklenti içinde olduğu Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün kayıplarda... Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında skora katkı sağlayamadılar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Süper ikili kayıplarda!

    Galatasaray tarafyarının büyük beklenti içinde olduğu Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün kayıplarda...

    Ümraniyespor'u Bafetimbi Gomis'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçta 6 puan toplarken iki büyük yıldızının formsuzluğu ise dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Türk yıldızları oynanan 3 maçta ortaya koydukları performansla hayal kırıklığı yaşattılar.

    Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken ikili Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında skora katkı sağlayamadılar. Türk futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen ikili henüz gol ve asist üretemedi.

    NE YUNUS AKGÜN'DEN SES VAR NE DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN
    Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Akdeniz ekibinin beki Bünyamin Balcı karşısında üstünlük sağlayamadı. Yunus Akgün ise aynı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini Gomis'e bıraktı. Fransız golcü de galibiyet golüne imza attı.

        Galatasaray'ın 2. haftada kaybettiği Giresunspor maçında ise 'Süper İkili' yine ortalıkta yoktu. Kerem Aktürkoğlu 90 dakika boyunca çok çalışmasına rağmen skora katkı sağlayamadı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk 78'de yerini Dries Mertens'e bırakmak zorunda kaldı.

        Son oynanan Ümraniyespor maçında da ikili beklenen performansı sergileyemedi. Sezon başında 'Galatasaray'ı uçururlar' denilen ikilinin form durumu Okan Buruk'u da düşündürüyor. Cimbom, 28 Ağustos'ta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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