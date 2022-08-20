Süper ikili kayıplarda! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sessiz kaldı...

NE YUNUS AKGÜN'DEN SES VAR NE DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN

Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Akdeniz ekibinin beki Bünyamin Balcı karşısında üstünlük sağlayamadı. Yunus Akgün ise aynı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini Gomis'e bıraktı. Fransız golcü de galibiyet golüne imza attı.