Süper ikili kayıplarda! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sessiz kaldı...

Galatasaray tarafyarının büyük beklenti içinde olduğu Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün kayıplarda...
Ümraniyespor'u Bafetimbi Gomis'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçta 6 puan toplarken iki büyük yıldızının formsuzluğu ise dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Türk yıldızları oynanan 3 maçta ortaya koydukları performansla hayal kırıklığı yaşattılar.
Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken ikili Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında skora katkı sağlayamadılar. Türk futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen ikili henüz gol ve asist üretemedi.
NE YUNUS AKGÜN'DEN SES VAR NE DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN
Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Akdeniz ekibinin beki Bünyamin Balcı karşısında üstünlük sağlayamadı. Yunus Akgün ise aynı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini Gomis'e bıraktı. Fransız golcü de galibiyet golüne imza attı.