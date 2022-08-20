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    • Spor
    • 20.08.2022 17:21
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    • 20.08.2022 17:43
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    Devler istedi Başakşehir getirdi! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı Traore

    Transfer çalışmalarına devam eden Başakşehir, flaş bir transfere imzasını attı. Turuncu lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu, İstanbul'a iniş yaptı. İşte detaylar...

    Devler istedi Başakşehir getirdi!

    Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Başakşehir, sansasyonel bir transfere imzasını attı. Turuncu lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore ile anlaşmaya vardı.

    Anlaşmanın son detaylarını görüşmek için oyuncuyu İstanbul'a getiren Başakşehir, 22 Ağustos Pazartesi günü başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla bir imza töreni düzenleyecek.

    KİRALIK OLARAK OYNAYACAK

    A Spor'da yer alan iddiaya göre oyuncu Başakşehir'de 1 yıllık kiralık olarak forma giyecek.

    Sağ kanat, sol kanat ve santrafor mevkilerinde oynayabilen Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm." diye konuştu.

        ADEBAYOR İLE KONUŞTU

        Burkina Fasolu yıldız, "Daha önceden de Başakşehir'i tanıyordum. Emre Belözoğlu'nu tanıyordum, burada oynamış oyuncuları tanıyordum. Eddie Newton'ı çok küçük yaştan beri tanıyorum. Onunla konuştuk ve kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. Emmanuel Adebayor ile de konuştum." dedi.

        Kariyerine Auxerre altyapısında başlayan Traore, sonrasında Chelsea altyapısına geçmişti. Chelsea'den diğer kulüplere kiralanan yıldız futbolcu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olmuştu. Lyon'da üç sezon geçiren Traore, sonrasında ise 18,4 milyon Euro bedel karşılığında Aston Villa'ya geçmişti.

        Premier Lig'de Aston Villa forması ile ilk sezonunda 36 karşılaşmaya çıkan Traore, 7 gol ve 7 asist ile oynamıştı.

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