Devler istedi Başakşehir getirdi! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı Traore

Anlaşmanın son detaylarını görüşmek için oyuncuyu İstanbul'a getiren Başakşehir, 22 Ağustos Pazartesi günü başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla bir imza töreni düzenleyecek.

KİRALIK OLARAK OYNAYACAK

A Spor'da yer alan iddiaya göre oyuncu Başakşehir'de 1 yıllık kiralık olarak forma giyecek.

Sağ kanat, sol kanat ve santrafor mevkilerinde oynayabilen Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm." diye konuştu.