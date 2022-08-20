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    Ahmetcan’ın 9.5 milyon Euro’ya Ajax’a transfer olduğunu açıklandı

    Ahmetcan Kaplan’ın 9.5 milyon Euro’ya Ajax’a transfer olduğu açıklandı.Genç yıldız, Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelle satılan 2. oyuncusu oldu.

    9.5 milyonluk dev satış

    Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-Mavili takım Yusuf Yazıcı'dan sonra 9 milyon 500 bin Euro'luk değeriyle kulüp tarihindeki en yüksek ikinci satışa imza atmış oldu. Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasından sonra A takımda 5'i Türkiye Kupası, 13'ü lig olmak üzere 18 maçta forma giyen Ahmetcan Kaplan, kısa süre içerisinde kendisini göstererek Avrupa'da birçok takımı peşinden koşturmuştu. Trabzonspor ile Ajax arasında yapılan anlaşmaya göre oyuncu 9 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda ekibine imza attı. Trabzonspor bir sonraki satışta ise kazanılan ücretin üzerinden yüzde 15 pay hakkına sahip oldu.



    HOŞ GELDİN AHMETCAN
    Hollanda devi Ajax genç yıldız Ahmetcan Kaplan'ın transferini Türkçe olarak, "Hoş geldin Ahmetcan" mesajıyla duyurdu.

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