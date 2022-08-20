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    • Spor
    • 20.08.2022 07:32
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    • 20.08.2022 07:32
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    Yanlışlar ve doğrular

    Mİdtsjö'nün sakatlığı sonrası Okan Buruk'un tercihi maç öncesi en çok merak ettiğim konuydu. 11'ler açıklandığında Emre Akbaba'yı gördüğümde, Galatasaray'ı çok zor bir 90 dakikanın beklediğini net bir şekilde anlamıştım. Burada asıl gariplik Okan Buruk'un bunu anlayamaması...

    Onur Özkan TAKVIM GAZETESI
    Yanlışlar ve doğrular

    Mİdtsjö'nün sakatlığı sonrası Okan Buruk'un tercihi maç öncesi en çok merak ettiğim konuydu. 11'ler açıklandığında Emre Akbaba'yı gördüğümde, Galatasaray'ı çok zor bir 90 dakikanın beklediğini net bir şekilde anlamıştım. Burada asıl gariplik Okan Buruk'un bunu anlayamaması. Sanırım Emre Akbaba'ya kendisi bile bu kadar inanmamıştır.
    Ancak Okan hoca ondan ısrarla bağlantı oyuncusu yapmak istiyor.
    Hal böyle olunca sahaya 4-2-4 gibi dizilen Galatasaray takım görüntüsünden çok uzak kalıyor.

    MERTENS DEĞİŞTİRDİ
    İlk yarıda Galatasaray'ın öndeki 4'lüsüyle arkadaki 6'lısı iki ayrı takım gibiydi. 43'ü pas hatasından yapılan 62 top kaybı aslında yaşanan sıkıntının net göstergesiydi.
    İkinci yarıda Mertens-Akbaba değişikliği takımın çehresini değiştirdi. Doğru kurgu, doğru oyunu getirdi.
    Gomis'in harika golüyle de 3 puan geldi. Okan Buruk, Giresun yenilgisinden dersleri çıkaramadı.
    Şimdi önünde ikinci bir ders var.
    Eğer birkez daha yanlışları, doğrulara çeviremezse işler başka yöne doğru gider. Benden söylemesi.

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