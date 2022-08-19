Son dakika: Okan Buruk ve Gomis'ten olay açıklamalar

Buruk, "Bunu söylemek istemiyorum ama zamana ihtiyacımız var, hazır olmayan oyuncular için. Kadro genişliğine ihtiyacımız var, net şekilde görünüyor. Mertens ve Torreira geldi, bize saha içinde inanılmaz bir öz güven kattı. Bu anlamda yeni takviyelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane oyuncu daha katıp, kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

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