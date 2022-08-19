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    • Spor
    • 19.08.2022 23:47
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    • 19.08.2022 23:49
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    Son dakika: Okan Buruk ve Gomis'ten olay açıklamalar

    Son dakika haberi... Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve maçın yıldızı Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    Buruk’tan olay açıklamalar!

    Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 87. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadele sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

    Gomis, "Bu kulüpten çok büyük oyuncular geçti. Oynasam da oynamasam da bu formayı iyi şekilde taşımak için elimden geleni yapıyorum. Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarımız her zaman beni destekledi. Mücadelemi taraftarımız için yapıyorum." dedi.

    Gomis, "Bir aslan, ailesini her zaman korur." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, "Havalar sıcak, nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu oyunu biraz etkileyen bir şey. Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. İlk yarı bu kadar kötü oynamamıza rağmen yine de 3-4 pozisyon bulduk." dedi.

        Buruk, "Bunu söylemek istemiyorum ama zamana ihtiyacımız var, hazır olmayan oyuncular için. Kadro genişliğine ihtiyacımız var, net şekilde görünüyor. Mertens ve Torreira geldi, bize saha içinde inanılmaz bir öz güven kattı. Bu anlamda yeni takviyelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane oyuncu daha katıp, kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

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