Son dakika: Okan Buruk ve Gomis'ten olay açıklamalar

Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 87. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadele sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.
Gomis, "Bu kulüpten çok büyük oyuncular geçti. Oynasam da oynamasam da bu formayı iyi şekilde taşımak için elimden geleni yapıyorum. Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarımız her zaman beni destekledi. Mücadelemi taraftarımız için yapıyorum." dedi.
Gomis, "Bir aslan, ailesini her zaman korur." ifadelerini kullandı.