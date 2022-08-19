Göztepe A.Ş hisselerinin yüzde 70'i Sport Republic'e devredildi

BİLİYORUZ Kİ 80 MİLYON FUTBOL İÇİN DELİRİYOR

Rasmus Ankersen de tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, Türkiye'deki futbol tutkusunun dikkatini çektiğini söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu aktaran Ankersen, "İzmir'i ziyaret ettim, tesisleri ziyaret ettim, stadı gezdim. Mehmet (Sepil) Bey beni ağırladı ve burada özel bir şey olduğunu hissettim. Gerçekten zorlu bir iş başlayacak. Türkiye'deki futbol tutkunuz çok ilgimizi çekti. Göztepe büyük bir şehrin takımı, farklı hususlara sahip. Büyük şehirdeyiz, taraftar tutkulu, harika stat var ve akademide harika bir eğitim var. Bu potansiyel içindeyiz. Yerine getirilmemiş potansiyeli ortaya çıkarmak için geldik." diye konuştu.

Türkiye'de 80 milyondan fazla nüfus olduğunu ve futbolun Türkiye'deki önemine değinen Ankersen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki 80 milyon futbol için deliriyor. Başarılı bir adımın doğru yönde atılması gerekir. Futbola yapılacak yatırım da ileriye gidecek. Bu potansiyeli gördük bu da bizi heyecanlandırdı. Mehmet bey gibi önemli bir ortağımız var. Biz her gün burada değiliz, kendisi gibi ortağımız olması önemli. Biz çok hırslıyız, kulübü bir aşamaya çıkaracağız. Önümüzdeki 10 yıllık döneme baktığımızda genel başarı gelecek ama aşama aşama gelecek. Biz kulübü geliştirmek istiyoruz ve kısa zamanda Göztepe'yi Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Yalnızca bir sezon başarı değil art arda sezonlarda başarılı olmak hedefimiz. Transferde çok rekabetçi ortam var. Sezonu izlemek bize heyecan verecek."

AVRUPA ARENASI ŞİMDİLİK UZAK GÖZÜKÜYOR AMA SABIRLI OLMALIYIZ

Göztepe'nin hak ettiği yerde olmadığını düşündüklerini aktaran Ankersen, şöyle dedi:

"Çok terleyeceğiz ama buranın büyük bir kulüp olmaya değer olduğunu biliyoruz. Bir gün Göztepe Avrupa'da da olacak ama bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Şu an TFF 1. Lig'deyiz. Hedefler için biraz beklemeliyiz. Bir yere erişmeden önce düzenli bir ortamı oluşturmak gerek. Bunu yapmak için sıkı çalışacağız. Süper Lig'e geldiğimiz zaman bir sonraki aşamaya geçeriz. Avrupa arenası şimdilik uzak gözüküyor ama sabırlı olmalıyız"

Londra'da yaşadığını ancak bundan sonra İzmir'e sık geleceğini ifade eden Ankersen, Göztepe'nin sportif direktörünü de yarın açıklayacaklarını sözlerine ekledi.