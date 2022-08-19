Sabrın sonu selamet! Fenerbahçe'de Kean sesleri

Hemen hemen her maça farklı bir 11 ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu maçta takımın oyun sistemini de değiştirdi. Portekizli hoca 4-1-3-2 sisteminden 3-4-3 sistemine geçti. Tecrübeli hocanın her iki dizilişte de en önem verdiği konu rakip alanda yapılan pres oldu.