Sabrın sonu selamet! Fenerbahçe'de Kean sesleri

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrılarak gruplara göz kırptı.
Hemen hemen her maça farklı bir 11 ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu maçta takımın oyun sistemini de değiştirdi. Portekizli hoca 4-1-3-2 sisteminden 3-4-3 sistemine geçti. Tecrübeli hocanın her iki dizilişte de en önem verdiği konu rakip alanda yapılan pres oldu.
JESUS MUTLU
Yeni transfer Alioski de karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 79 dakika sahada kalan futbolcunun performansı Jesus'u çok mutlu etti.