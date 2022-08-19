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    • Spor
    • 19.08.2022 16:06
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    • 19.08.2022 16:30
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    Sabrın sonu selamet! Fenerbahçe'de Kean sesleri

    Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Austria Wien'e karşı da 2-0 galip gelen Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Transferde aceleci davranmayan ve sabırlı bir politika izleyen sarı lacivertlilerin gündemine ise bomba gibi bir isim düştü. İşte detaylar...

    Sabrın sonu selamet!

    UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrılarak gruplara göz kırptı.

    Hemen hemen her maça farklı bir 11 ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu maçta takımın oyun sistemini de değiştirdi. Portekizli hoca 4-1-3-2 sisteminden 3-4-3 sistemine geçti. Tecrübeli hocanın her iki dizilişte de en önem verdiği konu rakip alanda yapılan pres oldu.

    JESUS MUTLU

    Yeni transfer Alioski de karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 79 dakika sahada kalan futbolcunun performansı Jesus'u çok mutlu etti.

        Bu sezonun gol yükünü ise resmi maçlarda bulduğu 4 golle Enner Valencia çekti. Joshua King 2 gol kaydederken, Serdar Dursun da 2 gol buldu. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise henüz sarı lacivertli formayı sırtına geçiremedi. Maç sonrasında konuşan Jesus ise forvet transferi konusunda sorulan soruları cevaplamaktan kaçındı.

        ANA İSİM BAŞKA

        Forvet transferi için Maxi Gomez ve Sörloth isimleri konuşulurken, sarı lacivertlilerin çok büyük bir isim için derinden bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Fırsat transferi yapmak için transfer döneminin sonlarını bekleyen sarı lacivertlilerin hedefindeki ismin Moise Kean olduğu öğrenildi.

        A Spor'un haberine göre Jesus'un özellikle güçlü ve yan toplarda etkili olabilen bir isim istemesinin ardından Fenerbahçe'nin son dönemlerde isteneni veremeyen Kean'i listeye eklediği iddia edildi.

            DEV KULÜPLERDE OYNADI

            Juventus altyapısından yetişen ve İngiltere'nin Everton kulübüne bonservis bedeliyle gönderilen İtalyan yıldız, Paris Saint Germain'de kiralık olarak da oynamıştı. Geçtiğimiz sezonu altyapısından yetiştiği Juventus'ta kiralık olarak tamamlayan ve 2023 yazına kadar Juventus ile kiralık kontratı bulunan Kean, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin gözüne giremedi.

            22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilirken, oyuncu kariyerinin tekrar yükselmesini istiyor ve Fenerbahçe'nin bu yolda iyi bir transfer olabileceğini düşünüyor. İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almak isteyen Kean, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

            3 kez İtalya Ligi ve 1 kez de Fransız Kupası şampiyonluğu bulunan yıldız futbolcu, İtalya Milli Takımı forması ile 12 karşılaşmaya çıkarken 4 de gol kaydetti.

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