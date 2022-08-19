Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wıen’i deplasmanda mağlup etti

Fener avantajı kaptı. Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yendi. Fener 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacağı rövanş öncesi avantajı kaptı. 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin pasında Joshua King golü attı: 0-1.
İSMAİL YÜKSEK GOLE YAKLAŞTI
26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 32'de serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutu kaleci Altay'da kaldı.
SERDAR YAN AĞLARA VURDU
41'de İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü ve çaprazda bulunan Serdar Dursun'a verdi. Serdar'ın kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşu yan ağlarda kaldı.