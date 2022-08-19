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    Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wıen’i deplasmanda mağlup etti

    Avusturya’daki maçta çok rahat bir futbol sergileyen Kanarya 8’de Joshua King ve 89’da Serdar’ın golleriyle rövanş öncesinde işi bitirdi. İlk maçında Austria Wıen’i deplasmanda mağlup etti.

    Avusturya kralı

    Fener avantajı kaptı. Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yendi. Fener 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacağı rövanş öncesi avantajı kaptı. 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin pasında Joshua King golü attı: 0-1.



    İSMAİL YÜKSEK GOLE YAKLAŞTI
    26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 32'de serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutu kaleci Altay'da kaldı.



    SERDAR YAN AĞLARA VURDU
    41'de İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü ve çaprazda bulunan Serdar Dursun'a verdi. Serdar'ın kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşu yan ağlarda kaldı.



        AUSTRİA WİEN 10 KİŞİ KALDI
        63'te Serdar pas vermek yerine şut çekince pozisyon kaçtı. 83'te Galvao ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve A.Wien 10 kişi kaldı. 89'da sahneye çıkan Serdar Dursun skoru belirledi: 0-2.



        ZAJC'A YENİ SÖZLEŞME
        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en flaş isimlerinden biri olan Miha Zajc bu sezona da flaş bir giriş yaptı. Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zajc'la masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı gelen bilgiler arasında.



        ALİOSKİ SAHNEYE ÇIKTI
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski dün ilk kez forma giydi. Jesus'un 11'de görev verdiği Makedon yıldız hazır görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.



            SAVUNMADA YİNE LEMOS SÜRPRİZİ
            Teknik direktör Jorge Jesus ismi takımdan gönderilecekler arasında olan Mauricio Lemos'u Slovacko deplasmanında olduğu gibi dün de 11'de görevlendirdi. 3'lü defansın sağında oynayan Uruguaylı futbolcu ikinci yarıda sakatlanınca yerini Henrique'ye bıraktı.


            GOLÜ ATTI AMA SAKATLANDI
            SON dönemde çok iyi bir form yakalayan Joshua King, Kasımpaşa'nın ardından dün Austria Wien ağlarını da sarstı. Golün dışında da çok etkili bir performans sergileyen Norveçli yıldız sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Ancak King 58. dakikada büyük bir şanssızlık yaşadı. Topsuz bir alanda baldırını tutarak kendini yere bırakan yıldız futbolcu oyundan çıktı. King'in kesin durumunun yarın çekilecek MR sonrasında netleşmesi bekleniyor. Ancak ilk bulgular King'in durumunun ciddi olmadığı yönünde.



            HENÜZ İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİLİZ
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından açıklamalarda bulundu. Defansif anlamda çok iyi oynadıklarını söyleyen Jesus, "2-0 ile buradan ayrılıyoruz. Turu garanti etmese de gayet iyi bir sonuçla evimize dönüyoruz" dedi. Jorge Jesus kendisine farklı bir 11'le takımı sahaya çıkarmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. 3 günde bir maç yapan takım olarak her maça farklı 11'le çıkmamız gerek" cevabını verdi. Portekizli teknik adam takım olarak henüz istedikleri seviyede olmadıklarını zve kenrdilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.



                ALTAY'A TOKMAK FIRLATTILAR!
                Altay Bayındır'a ilk yarıda koruduğu kalenin arkasından davul tokmağı attılar. Tokmak Altay'ın giöğsüne isabet edince başarılı file bekçisi sakatlık geçirdi. Altay yapılan tedavinin ardından maça devam etti.

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                Haberler Spor Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wıen’i deplasmanda mağlup etti
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