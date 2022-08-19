Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wıen’i deplasmanda mağlup etti





HENÜZ İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİLİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından açıklamalarda bulundu. Defansif anlamda çok iyi oynadıklarını söyleyen Jesus, "2-0 ile buradan ayrılıyoruz. Turu garanti etmese de gayet iyi bir sonuçla evimize dönüyoruz" dedi. Jorge Jesus kendisine farklı bir 11'le takımı sahaya çıkarmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. 3 günde bir maç yapan takım olarak her maça farklı 11'le çıkmamız gerek" cevabını verdi. Portekizli teknik adam takım olarak henüz istedikleri seviyede olmadıklarını zve kenrdilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.