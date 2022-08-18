Portekiz basınından flaş iddia! Sporting Cespo’yu markaja aldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından Record'a göre Sporting Lizbon, Sarı-Lacivertliler'in orta alandaki yıldızlarından biri olan Miguel Crespo'yu istiyor. Haberde, Sporting'in transfer listesine yer verilirken, teknik direktör Ruben Amorim'in Andre Almeida, Al Musrati ve Miguel Crespo'yu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi. Sarı-Lacivertli yönetim özellikle Willian Arao'nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetse de Crespo'nun takımda kalmasını istiyor. Ancak Sporting Lizbon'un Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması halinde işlerin değişebileceği de ifade ediliyor. Ayrıca Crespo'nun da son dönemde yedek kaldığı için Sporting'e gitmeye sıcak bakabileceği de öğrenildi.