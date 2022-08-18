Portekiz basınından flaş iddia! Sporting Cespo’yu markaja aldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından Record'a göre Sporting Lizbon, Sarı-Lacivertliler'in orta alandaki yıldızlarından biri olan Miguel Crespo'yu istiyor. Haberde, Sporting'in transfer listesine yer verilirken, teknik direktör Ruben Amorim'in Andre Almeida, Al Musrati ve Miguel Crespo'yu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi. Sarı-Lacivertli yönetim özellikle Willian Arao'nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetse de Crespo'nun takımda kalmasını istiyor. Ancak Sporting Lizbon'un Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması halinde işlerin değişebileceği de ifade ediliyor. Ayrıca Crespo'nun da son dönemde yedek kaldığı için Sporting'e gitmeye sıcak bakabileceği de öğrenildi.
1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid'ten yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif gelmiş ancak yönetim rakamı az bulmuştu. Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miguel Crespo'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon Euro'ya kadar yükselmiş durumda. Bu sezon 4 maçta 173 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.