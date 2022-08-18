Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Austria Wien FB maçı 11'leri...

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI? Austria Wien FB maçı 11'leri belli oldu mu? soruları milyonlarca sporsever tarafından gündeme getirildi. Temsilcimi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'e konuk olacak. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan bugünkü maçta en iyi sonucu elde ederek ülkeye dönmek istiyor. İşte detaylar...