Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Austria Wien FB maçı 11'leri...

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI? Austria Wien FB maçı 11'leri belli oldu mu? soruları milyonlarca sporsever tarafından gündeme getirildi. Temsilcimi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'e konuk olacak. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan bugünkü maçta en iyi sonucu elde ederek ülkeye dönmek istiyor. İşte detaylar...
AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Graça, Fischer, Braunöder, Wustinger, Huskovic, Fitz, Tabakovic
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia
AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Yayıncı kanal belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.