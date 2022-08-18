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    • Spor
    • 18.08.2022 10:06
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    • 18.08.2022 10:06
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    Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Austria Wien FB maçı 11'leri...

    Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile mücadele edecek. Austria Wien Fenerbahçe maçı yayın saati, 11'leri ve canlı izleme yolları araştırılıyor. Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Viola Park'ta oynanacak dev maç Türkiye saatiyle 22.00’da başlayacak. İşte futbolseverlerin araştırdığı Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? sorularının yanıtları...

    AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI?

    Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI? Austria Wien FB maçı 11'leri belli oldu mu? soruları milyonlarca sporsever tarafından gündeme getirildi. Temsilcimi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'e konuk olacak. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan bugünkü maçta en iyi sonucu elde ederek ülkeye dönmek istiyor. İşte detaylar...

    AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

    Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Graça, Fischer, Braunöder, Wustinger, Huskovic, Fitz, Tabakovic

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia

    AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI?

    Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Yayıncı kanal belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

        ALIOSKI SAHNE ALACAK

        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.

        Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

        Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.

        İRFAN CAN VE MERT HAKAN'IN KADROYA DÖNMESİ BEKLENİYOR

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.

        Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.

        Bir süredir takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci de İstanbul'da dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

        FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

        Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:

        Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun

        11 İSİM UEFA KADROSUNDA YOK

        Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

        Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.
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        Haberler Spor Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Austria Wien FB maçı 11'leri...
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