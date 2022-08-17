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    • 17.08.2022 12:29
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    Son dakika transfer haberleri... Portekiz devi Sporting Lizbon Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'yu istiyor!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Portekiz basınından bomba bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından Record’a göre Sporting Lizbon, Sarı-Lacivertliler’in orta alandaki yıldızlarından biri olan Miguel Crespo’yu istiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F. Bahçe’de flaş gelişme! Portekiz devi kapıda!

    Haberde, Sporting'in transfer listesine yer verilirken, teknik direktör Ruben Amorim'in Andre Almeida, Al Musrati ve Miguel Crespo'yu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi.

    ,Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Portekiz kulübünden şu ana kadar resmi teklif ulaşmadı. Ancak menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe yönetimi hem de Crespo ile temasa geçildiği belirtiliyor.

    Sarı-Lacivertli yönetim özellikle Willian Arao'nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetse de Crespo'nun takımda kalmasını istiyor. Ancak Sporting Lizbon'un Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması halinde işlerin değişebileceği de ifade ediliyor.

        Ayrıca Crespo'nun da son dönemde yedek kaldığı için Sporting'e gitmeye sıcak bakabileceği de öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid'ten yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif gelmiş ancak yönetim rakamı az bulmuştu.

        Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miguel Crespo'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon Euro'ya kadar yükselmiş durumda.
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            Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Portekiz devi Sporting Lizbon Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'yu istiyor!
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