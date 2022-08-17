Son dakika transfer haberleri... Portekiz devi Sporting Lizbon Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'yu istiyor!

Haberde, Sporting'in transfer listesine yer verilirken, teknik direktör Ruben Amorim'in Andre Almeida, Al Musrati ve Miguel Crespo'yu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi.
,Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Portekiz kulübünden şu ana kadar resmi teklif ulaşmadı. Ancak menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe yönetimi hem de Crespo ile temasa geçildiği belirtiliyor.
Sarı-Lacivertli yönetim özellikle Willian Arao'nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetse de Crespo'nun takımda kalmasını istiyor. Ancak Sporting Lizbon'un Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması halinde işlerin değişebileceği de ifade ediliyor.