Fenerbahçe'nin gözdesi olan Sörloth ile ilgili çok flaş gelişmeler yaşanıyor

Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen beklenen forvet transferini henüz yapamayan Fener'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Başta Maxi Gomez olmak üzere çok sayıda önemli isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'de yeniden Alexander Sörloth sesleri yükseliyor.
JORGE JESUS DA ONAYI VERDİ
Ancak bu kez Norveçli yıldızın transferiyle ilgili hamle yapan tarafın Fenerbahçe olmadığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Timo Werner transferinin ardından Sörloth'a kulüp aramaya başlayan Leipzig, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek, "Yeniden görüşelim" mesajını yolladı. Bu gelişme üzerine yönetimin Jorge Jesus'la fikir alışverişinde bulunduğu, Portekizli hocanın onayının ardından Sörloth'un bir kez daha gündeme alındığı öğrenildi. Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Fenerbahçe'ye zorluk çıkaran Leipzig şu anda köşeye sıkışmış durumda.
FENER FIRSATA ÇEVİRECEK!
Bunu fırsata çevirmek isteyen yönetimin transferi istediği şartlarda bitirmek için pazarlıklara kısa sürede başlayacağı belirlendi. İlk hedefin Sörloth'u satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu ifade ediliyor.