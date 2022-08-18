Fenerbahçe'nin gözdesi olan Sörloth ile ilgili çok flaş gelişmeler yaşanıyor





JORGE JESUS DA ONAYI VERDİ

Ancak bu kez Norveçli yıldızın transferiyle ilgili hamle yapan tarafın Fenerbahçe olmadığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Timo Werner transferinin ardından Sörloth'a kulüp aramaya başlayan Leipzig, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek, "Yeniden görüşelim" mesajını yolladı. Bu gelişme üzerine yönetimin Jorge Jesus'la fikir alışverişinde bulunduğu, Portekizli hocanın onayının ardından Sörloth'un bir kez daha gündeme alındığı öğrenildi. Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Fenerbahçe'ye zorluk çıkaran Leipzig şu anda köşeye sıkışmış durumda.