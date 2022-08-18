Acıların içinden çıkan yıldız! Beşiktaş’ın büyük oranda anlaştığı Dele Alli’nin dikkat çeken hikayesi





KENDİNİ FUTBOLA VERDİ

26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu. Alkolik bir annenin çocuğu olan, küçük yaşta başka bir aileye evlatlık verilen yıldız futbolcu çok sorunlu bir çocukluk döneminden sonra kendisini futbola verdi. 2015 yılında, henüz 19 yaşındayken 6.5 milyon Euro karşılığında MK Dons'tan Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu. Aralık 2018'de İngiltere Milli Takımı'nın yıldızları arasına giren Dele Alli'nin piyasa değeri 100 milyon Euro'ya yükseldi. Ancak ardından Alli'nin özel yaşantısında sıkıntılar baş göstermeye başladı.

arkadaşıyla sorunlar yaşadı.