Acıların içinden çıkan yıldız! Beşiktaş’ın büyük oranda anlaştığı Dele Alli’nin dikkat çeken hikayesi

Beşiktaş çok önemli bir transfer hamlesi yaparak Everton formasını giyen Dele Alli'yi bitirme noktasına getirdi. İngiliz yıldız ve Everton'la sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde anlaşmaya varan Siyah- Beyazlılar hafta sonuna kadar transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olmasını rağmen kariyeri sürekli geriye giden Dele Alli son dönemde hep skandalları ile anıldı.
KENDİNİ FUTBOLA VERDİ
26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu. Alkolik bir annenin çocuğu olan, küçük yaşta başka bir aileye evlatlık verilen yıldız futbolcu çok sorunlu bir çocukluk döneminden sonra kendisini futbola verdi. 2015 yılında, henüz 19 yaşındayken 6.5 milyon Euro karşılığında MK Dons'tan Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu. Aralık 2018'de İngiltere Milli Takımı'nın yıldızları arasına giren Dele Alli'nin piyasa değeri 100 milyon Euro'ya yükseldi. Ancak ardından Alli'nin özel yaşantısında sıkıntılar baş göstermeye başladı.
arkadaşıyla sorunlar yaşadı.
KIZ ARKADAŞIYLA SORUNLAR YAŞADI
2019 yılında cinsel ilişki videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Pandeminin ilk döneminde kulüp tarafından yasak konulmasına rağmen kız arkadaşıyla sürekli gece kulübüne gittiği tespit edildi. Tottenham yönetimi, Alli'ye ağır para cezaları verdi. Kız arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlu ilişkiler, İngiliz yıldızın performansını sürekli aşağıya çekti. Hala 26 yaşında olan İngiliz yıldızın transferinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.