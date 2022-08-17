Beşiktaş’ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

DELE ALLI SKANDALLARLA ANILDI

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olmasını rağmen kariyeri sürekli geriye giden Dele Alli son dönemde hep skandalları ile anıldı. 26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu.

