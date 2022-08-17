Beşiktaş'ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...
Yeni sezonda takımı güçlendirmek isteyen Beşiktaş çok önemli bir transfer hamlesi yaparak Everton formasını giyen Dele Alli'yi bitirme noktasına getirirdi. Yıldız oyuncunun yetenekleri kadar skandalları da akıllara geldi. İşte Dele Alli...
İngiliz yıldız ve Everton'la sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar hafta sonuna kadar transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor.
DELE ALLI SKANDALLARLA ANILDI
İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olmasını rağmen kariyeri sürekli geriye giden Dele Alli son dönemde hep skandalları ile anıldı. 26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu.
Dele Alli, İngiltere'nin Güney Doğusu'nda bulunan Milton Keyne'in varoşlarında Nijeryalı asıllı baba Kehinde ve İngiliz anne Denise'in çocukları olarak dünyaya geldi.
Doğumundan 1 hafta sonra ailesiyle beraber ABD'nin yolunu tutmak zorunda kaldı. Alli'nin annesi kısa süre sonra alkol sorunları yaşamaya başladı. Durumlar kötüleşince baba Kehinde, 9 yaşında olan Dele Alli'yi yanına alarak Nijerya'ya götürdü. 2 yıl sonra ise annesinin yanına dönmek zorunda kaldı.