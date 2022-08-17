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Beşiktaş'ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

Yeni sezonda takımı güçlendirmek isteyen Beşiktaş çok önemli bir transfer hamlesi yaparak Everton formasını giyen Dele Alli'yi bitirme noktasına getirirdi. Yıldız oyuncunun yetenekleri kadar skandalları da akıllara geldi. İşte Dele Alli...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
17.08.2022 11:49 - Son Güncelleme: 17.08.2022 11:49
Beşiktaş’ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

Beşiktaş çok önemli bir transfer hamlesi yaparak Everton formasını giyen Dele Alli'yi bitirme noktasına getirdi.

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Beşiktaş’ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

İngiliz yıldız ve Everton'la sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar hafta sonuna kadar transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

DELE ALLI SKANDALLARLA ANILDI

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olmasını rağmen kariyeri sürekli geriye giden Dele Alli son dönemde hep skandalları ile anıldı. 26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu.

Beşiktaş’ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

Dele Alli, İngiltere'nin Güney Doğusu'nda bulunan Milton Keyne'in varoşlarında Nijeryalı asıllı baba Kehinde ve İngiliz anne Denise'in çocukları olarak dünyaya geldi.

Beşiktaş’ın hedefi Dele Alli! Yetenekleri de büyük skandalları da...

Doğumundan 1 hafta sonra ailesiyle beraber ABD'nin yolunu tutmak zorunda kaldı. Alli'nin annesi kısa süre sonra alkol sorunları yaşamaya başladı. Durumlar kötüleşince baba Kehinde, 9 yaşında olan Dele Alli'yi yanına alarak Nijerya'ya götürdü. 2 yıl sonra ise annesinin yanına dönmek zorunda kaldı.

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