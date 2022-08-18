Kopenhag'ın işi Trabzon'da bitecek! Trabzonsporlu futbolculardan tur sözü

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor'da keyifler kaçmadı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oynanan oyun teknik direktör Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun ederken, maçın ardından da oyuncularına bunun vurgusunu yaptı. Soyunma odasında kenetlenen ve Trabzon'daki maç için birbirine söz veren futbolcular, "Trabzon'da tur bizim. Neler yapabileceğimizi biliyoruz ve çıkıp gücümüzü göstereceğiz" diye bağırdılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına kısa bir konuşma yaparak, "Daha iyisini yapabilir miydik evet yapabilirdik. Ama mücadeleniz, hırsınız ve temponuz çok iyiydi. Trabzon'da seyircimiz önünde bu iş çok daha farklı olacak. Turu alacağız" diye konuştu.







TRABZON'UN GÖZÜ EFECAN KARACA'DA

Trabzonspor'da Edin Visca'nın beklenmedik sakatlığı planları bozarken, yıldız oyuncunun dönene kadar yerini doldurabilecek yerli isimler konusunda çalışma başlatıldı. Bu bağlamda Efecan Karaca için Alanyaspor'un kapısının çalınmasına karar verildi. Transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. (Yunus Emre SEL)