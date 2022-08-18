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    Kopenhag'ın işi Trabzon'da bitecek! Trabzonsporlu futbolculardan tur sözü

    Trabzonsporlu futbolcular Kopenhag maçının ardından soyunma odasında kenetlenerek, “Trabzon’da tur bizim. Neler yapabileceğimizi biliyoruz” dediler...

    Soyunma odasında söz verdiler: Tur bizim olacak

    Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor'da keyifler kaçmadı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oynanan oyun teknik direktör Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun ederken, maçın ardından da oyuncularına bunun vurgusunu yaptı. Soyunma odasında kenetlenen ve Trabzon'daki maç için birbirine söz veren futbolcular, "Trabzon'da tur bizim. Neler yapabileceğimizi biliyoruz ve çıkıp gücümüzü göstereceğiz" diye bağırdılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına kısa bir konuşma yaparak, "Daha iyisini yapabilir miydik evet yapabilirdik. Ama mücadeleniz, hırsınız ve temponuz çok iyiydi. Trabzon'da seyircimiz önünde bu iş çok daha farklı olacak. Turu alacağız" diye konuştu.



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    Haberler Spor Kopenhag'ın işi Trabzon'da bitecek! Trabzonsporlu futbolculardan tur sözü
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