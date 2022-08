Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Kartal’ın hedefinde Sisto var

FENERBAHÇE AVANTAJ ARIYOR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Viyana'daki Viola Park'ta 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Sarı- Lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.



SİVAS VE BAŞAKŞEHİR ZORLU VİRAJLARDA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor bu akşam İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak olan maç 20.00'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayımlanacak.



JOAO PEDRO LİGE HAZIR!

Austria Wien maçının kadrosuna alınmayan Joao Pedro'nun Adana Demirspor maçı kadrosunda yer alabileceği bildirildi. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Brezilyalı, F.Bahçe'deki ilk idmanında sakatlanmıştı.



YÖNETİMDEN KOMBİNE TEŞEKKÜRÜ

Galatasaray kulübü satışa çıkan 40 bin 105 kombine biletin kısa süre içinde tükendiğini duyurdu. Yönetim bu ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür etti.



2. ŞENOL CAN DÖNEMİ

Kasımpaşa 2020-21 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.



POPOVİCH VE AYÇİN GALATASARAY'DA

G.Saray HDİ Sigorta Voleybol Takımı, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Sırp oyuncu Mina Popovic ile bir, Karayolları'nda oynayan Ayçin Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



ESKRİM VE JUDO'DA 3 ALTIN MADALYA

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Eskrim Kadınlar flöre takım finalinde Alisa İsbir,İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen ve Almila Durukan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Türkiye Kadınlar epe takım finalinde de altın madalyaya uzandı. Judo Kadın Milli Takımı ise finalde Kamerun'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



RAYMOND OWUSU İSTANBULSPOR'DA

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımndan Ganalı forvet Raymond Owusu'yu 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 20 yaşındaki santrafor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladı. Owusu, geçen sezon Zorya Luhanks formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı.

