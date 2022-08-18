Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Kartal’ın hedefinde Sisto var





OLSEN'DE İŞLEM TAMAM

Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray artık mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, yaklaşık 15 gündür gündeminde yer alan Andreas Hanche Olsen'in transferini büyük oranda bitirdi. Alınan bilgilere göre yönetim 3 milyon Euro'luk teklifiyle Gent'i ikna etti. 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla da 700 bin Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldığı belirlendi. Ancak Galatasaray yönetimi şu anda transfere son noktayı koymadı. Bunun sebebi ise listedeki diğer isimlerle görüşmelerin devam etmesi. Sarı- Kırmızılılar'ın şu anda Alexandre Penetra, Abdul Mumin ve Isak Hien'le temas halinde olduğu ifade ediliyor. Bu isimler için yapılan pazarlıkların da sonuçlanmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'la durum değerlendirmesi yapacak olan yönetim, anlaşılan isimlerden birisine imza attıracak. Ancak kulübe yakın kaynaklara göre Buruk'un en sıcak olduğu isim Hanche Olsen.