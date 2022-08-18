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    Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Kartal’ın hedefinde Sisto var

    Beşiktaş, Midtjylland’da forma giyen Danimarkalı sol kanat Pione Sisto için harekete geçti. Kulübü direkt satıştan yana. Ancak satın alma opsiyonlu kiralama da söz konusu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve düünyadan spor haberleri...

    Kartal’ın hedefinde Sisto var

    Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı. Daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Sudan asıllı Danimarkalı oyuncu için Midtjylland takımı ile temas kurulduğu bildirildi. Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti. Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu örenildi. Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.



    YASİN KOL DİNLENİYOR!
    Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı. Alanya-Beşiktaş maçında verdiği kararlarlas tepki çeken Yasin Kol'a 3. haftada görev verilmedi. Ümraniye- Galatasaray maçını Ali Şansalan, Antalya- Trabzon maçını Volkan Bayarslan, Beşiktaş-Karagümrük maçını Arda Kardeşler, F.Bahçe- Adana Demirspor maçını ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.



    ÇALIMBAY: ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK
    UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında bugün 20.00'de Malmö'ye konuk olacak olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Çok zor bir rakiple oynayacağız. Malmö, oyun disiplini mükemmel bir takım. Mutlaka avantajlı bir skorla dönmemiz gerekiyor. Bunun için de maçta her türlü tedbiri alacağız" dedi.



        BELÖZOĞLU TAKIMININ FORMUNA GÜVENİYOR
        Konforens Ligi play off turu ilk maçında 20.45'te Royal Antwerp'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, "Avrupa kupalarında bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Takımımın kalitesine ve formuna güveniyorum. Evimizde en avantajlı skor için mücadele edeceğiz" dedi.



        OLSEN'DE İŞLEM TAMAM
        Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray artık mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, yaklaşık 15 gündür gündeminde yer alan Andreas Hanche Olsen'in transferini büyük oranda bitirdi. Alınan bilgilere göre yönetim 3 milyon Euro'luk teklifiyle Gent'i ikna etti. 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla da 700 bin Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldığı belirlendi. Ancak Galatasaray yönetimi şu anda transfere son noktayı koymadı. Bunun sebebi ise listedeki diğer isimlerle görüşmelerin devam etmesi. Sarı- Kırmızılılar'ın şu anda Alexandre Penetra, Abdul Mumin ve Isak Hien'le temas halinde olduğu ifade ediliyor. Bu isimler için yapılan pazarlıkların da sonuçlanmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'la durum değerlendirmesi yapacak olan yönetim, anlaşılan isimlerden birisine imza attıracak. Ancak kulübe yakın kaynaklara göre Buruk'un en sıcak olduğu isim Hanche Olsen.



        TORREIRA 11'DE MERTENS 2. YARI
        Galatasaray'da yarın oynanacak olan Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürüyor. Okan Buruk'un, Giresun yenilgisi nedeniyle kadroda önemli değişikliklere gideceği bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. Ancak alınan bilgilere göre tecrübeli hoca büyük bir revizyon düşünmüyor. Buruk'un Torreira'yı idmanlarda as takımda oynattığı, Emre Akbaba'yı yedek bıraktığı öğrenildi. Mertens'in ise yine yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.



            SEVİLLA VAZGEÇTİ YENİ TALİP A.VİLLA
            Uzun süredir gündemi meşgul eden Sevilla- Victor Nelsson flörtü olumsuz bitti. İspanyol kulübü, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Tanguy Kouassi'yi 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı ve böylece Danimarkalı yıldız için masadan kalktı. Ancak İngiliz basınına göre bu kez Aston Villa, Nelsson için düğmeye bastı. Çıkan haberlere göre Premier Lig ekibinin transfer listesinde Caleta Car, Evan N'Dicka ve Japhet Tanganga ile birlikte Victor Nelsson da yer alıyor. Alınan bilgilere göre şu ana kadar Aston Villa'dan Galatasaray'a ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor.



            AVANTAJLI BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ
            UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında bu gece Austria Wien'e konuk olacak olan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus dün basın toplantısı düzenledi. Hedeflerinin Avrupa Ligi'ne kalmak olduğunu ve dirençli bir rakibe karşı mücadele vereceklerini söyleyen Jesus şu ifadeleri kullandı: "Austria Wien Avrupa'da prestiji olan bir takım. Bugün bize sahada zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. İstanbulda'ki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi. Deneyimli hoca," İki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil" dedi. Sezonun çok başında olduklarını belirten Jesus "İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Ofansif olarak daha iyi olmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında bugün Austria Wien'e 22.00'de konuk olacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma D Smart'tan canlı yayınlanacak.



            ALIOSKI İLK KEZ KADRODA
            Fenerbahçe'nin yeni transferi Makedon sol bek Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer alacak. Alioski'nin ilk 11'de olmasa da maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna girmesi bekleniyor. Bu arada Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci de maç kadrosunda yer alacak.



                ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
                Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Program, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe daha sonra özel uçakla Avusturya'ya hareket etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın oynanacağı statta da akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi.



                FENERBAHÇE AVANTAJ ARIYOR
                Fenerbahçe, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Viyana'daki Viola Park'ta 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Sarı- Lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

                SİVAS VE BAŞAKŞEHİR ZORLU VİRAJLARDA
                UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor bu akşam İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak olan maç 20.00'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayımlanacak.

                JOAO PEDRO LİGE HAZIR!
                Austria Wien maçının kadrosuna alınmayan Joao Pedro'nun Adana Demirspor maçı kadrosunda yer alabileceği bildirildi. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Brezilyalı, F.Bahçe'deki ilk idmanında sakatlanmıştı.

                YÖNETİMDEN KOMBİNE TEŞEKKÜRÜ
                Galatasaray kulübü satışa çıkan 40 bin 105 kombine biletin kısa süre içinde tükendiğini duyurdu. Yönetim bu ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

                2. ŞENOL CAN DÖNEMİ
                Kasımpaşa 2020-21 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

                POPOVİCH VE AYÇİN GALATASARAY'DA
                G.Saray HDİ Sigorta Voleybol Takımı, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Sırp oyuncu Mina Popovic ile bir, Karayolları'nda oynayan Ayçin Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

                ESKRİM VE JUDO'DA 3 ALTIN MADALYA
                Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Eskrim Kadınlar flöre takım finalinde Alisa İsbir,İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen ve Almila Durukan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Türkiye Kadınlar epe takım finalinde de altın madalyaya uzandı. Judo Kadın Milli Takımı ise finalde Kamerun'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

                RAYMOND OWUSU İSTANBULSPOR'DA
                Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımndan Ganalı forvet Raymond Owusu'yu 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 20 yaşındaki santrafor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladı. Owusu, geçen sezon Zorya Luhanks formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı.

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                Haberler Spor Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Kartal’ın hedefinde Sisto var
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