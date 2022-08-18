Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Kartal’ın hedefinde Sisto var

Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı. Daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Sudan asıllı Danimarkalı oyuncu için Midtjylland takımı ile temas kurulduğu bildirildi. Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti. Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu örenildi. Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.
YASİN KOL DİNLENİYOR!
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı. Alanya-Beşiktaş maçında verdiği kararlarlas tepki çeken Yasin Kol'a 3. haftada görev verilmedi. Ümraniye- Galatasaray maçını Ali Şansalan, Antalya- Trabzon maçını Volkan Bayarslan, Beşiktaş-Karagümrük maçını Arda Kardeşler, F.Bahçe- Adana Demirspor maçını ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.
ÇALIMBAY: ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında bugün 20.00'de Malmö'ye konuk olacak olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Çok zor bir rakiple oynayacağız. Malmö, oyun disiplini mükemmel bir takım. Mutlaka avantajlı bir skorla dönmemiz gerekiyor. Bunun için de maçta her türlü tedbiri alacağız" dedi.