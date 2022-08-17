Galatasaray stoper transferinde artık son viraja girdi! Ön planda Hanche Olsen





ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Yönetim 1 hafta içinde teknik direktör Okan Buruk'un da görüşünü alarak listedeki yıldızlardan birisini bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray'da şu anda ismi en çok ön plana çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Yönetim, Gent formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar listedeki diğer 4 futbolcuyla da görüşmeleri tamamladıktan sonra son kararını verecek. Galatasaray'ın Olsen'e alternatif olarak belirlediği stoperler Guimares formasını giyen Abdul Mumin, Famalicao'dan Alexandre Penetra ve Djurgarden'de oynayan Isak Hien. Okan Buruk'un bu 4 oyuncuyla ilgili henüz son kararını vermediği, ekibiyle beraber yapacağı çalışmaların ardından yönetime net bir isim sunacağı öğrenildi.