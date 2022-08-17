Okan Buruk Ümraniyespor maçı öncesi kararını verdi! Mertens ve Torreira Galatasaray 11'ine girecek mi?

Giresunspor önünde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da cuma günü oynanacak olan Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sınavı öncesi en çok merak edilen konu, teknik direktör Okan Buruk'un 11 tercihi.
Tecrübeli hocanın, Giresunspor yenilgisi nedeniyle kadroda önemli değişikliklere gideceği bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Buruk ilk 11'de büyük bir revizyon düşünmüyor.
Başarılı hocanın yeni transferlerden Lucas Torreira'yı idmanlarda as takımda oynattığı, son dakikada bir değişiklik olmazsa Uruguaylı yıldızın Ümraniyespor önünde ilk kez 11'de olacağı öğrenildi. Bu durumda Emre Akbaba'ya kulübe yolu gözükecek.