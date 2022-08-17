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    • Spor
    • 17.08.2022 11:48
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    • 17.08.2022 11:51
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    Okan Buruk Ümraniyespor maçı öncesi kararını verdi! Mertens ve Torreira Galatasaray 11'ine girecek mi?

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 3'üncü haftasında Ümraniyespor'la oynayacak Galatasaray'da maç hazırlıkları sürüyor. Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Okan Buruk'un tercih edeceği ilk 11 oldu. Tecrübeli teknik adam Lucas Torreira ve Dries Mertens ile ilgili kararını verdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Mertens ve Torreira 11’de olacak mı?

    Giresunspor önünde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da cuma günü oynanacak olan Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sınavı öncesi en çok merak edilen konu, teknik direktör Okan Buruk'un 11 tercihi.



    Tecrübeli hocanın, Giresunspor yenilgisi nedeniyle kadroda önemli değişikliklere gideceği bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Buruk ilk 11'de büyük bir revizyon düşünmüyor.



    Başarılı hocanın yeni transferlerden Lucas Torreira'yı idmanlarda as takımda oynattığı, son dakikada bir değişiklik olmazsa Uruguaylı yıldızın Ümraniyespor önünde ilk kez 11'de olacağı öğrenildi. Bu durumda Emre Akbaba'ya kulübe yolu gözükecek.



        Galatasaray'ın bir diğer flaş transferi olan Dries Mertens'in ise yine yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Hazırlık dönemini iyi geçiremeyen ve sadece bireysel idmanlar yapabilen Belçikalı yıldızla ilgili "Maksimum 45 dakika oynayabilir" raporu geldiği belirtiliyor.



        Okan Buruk'un ayrıca Giresunspor maçının çok eleştirilen isimleri Abdülkerim Bardarcı ve Patrick van Aanholt'u da şu aşamada takımdan kesmeyi kesinlikle düşünmediği gelen bilgiler arasında.



        Tüm bu bilgiler ışığında Galatasaray'ın Ümraniyespor maçına Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Midtsjö, Oliveira, Yunus, Kerem, Seferovic 11'iyle çıkması bekleniyor.

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