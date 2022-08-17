Okan Buruk Ümraniyespor maçı öncesi kararını verdi! Mertens ve Torreira Galatasaray 11'ine girecek mi?





Galatasaray'ın bir diğer flaş transferi olan Dries Mertens'in ise yine yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Hazırlık dönemini iyi geçiremeyen ve sadece bireysel idmanlar yapabilen Belçikalı yıldızla ilgili "Maksimum 45 dakika oynayabilir" raporu geldiği belirtiliyor.