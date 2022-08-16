Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.08.2022 00:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2022 00:35
    ABONE OL

    Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar: Sağlıklı mesajlar verdik

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşan ve sahadan tek farklı mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ve yıldız futbolcu Anastasios Bakasetas, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Avcı, sahada sağlıklı mesajlar verdiklerini söyledi. İşte detaylar...

    Sağlıklı mesajlar verdik

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor, Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    Mücadele sonrasında Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Anastasios Bakasetas, açıklamalarda bulundu.

    Tatmin edici bir oyun oynadıklarını belirten Avcı, "Skoru alamamış ama oyun tatmin etmiş bir takım olarak sahaya çıkıyoruz. İlk gole kadar oyun elimizdeydi. İkinci yarıda planladığımız dominant oyunu sergiledik." ifadelerini kullandı.

    SAĞLIKLI MESAJLAR VERDİK

    Bir sonraki maç için mesaj verdiklerini belirten Avcı, "Bence bir sonraki maç için son derece sağlıklı mesajlar verdik. Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız." şeklinde konuştu.

        Avcı, "Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum. Takım çok gelişiyor. Oyun gelişiyor, takım gelişiyor... Taraftarımızla, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte olmak istiyoruz." dedi.

        İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK
        Maçın Trabzonspor adına tek golünü kaydeden Bakasetas ise, "Çok kritik anlarda iki gol yedik. İkinci golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra kendi oyunumuzu oynadığımızı ve kritik bir gol bulduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

        Bakasetas ikinci yarıda performansının neden daha iyi olduğu yönündeki bir soruya ise, "Robot değilim. Her seferinde aynı performansı gösteremiyor olabilirim ama ne zaman oynarsam oynayayım takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sınırdaki camilerde ’operasyon’ anonsu! PKK...
        Haberler Spor Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar: Sağlıklı mesajlar verdik
            SON DAKİKA