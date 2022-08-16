Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar: Sağlıklı mesajlar verdik

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor, Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Mücadele sonrasında Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Anastasios Bakasetas, açıklamalarda bulundu.
Tatmin edici bir oyun oynadıklarını belirten Avcı, "Skoru alamamış ama oyun tatmin etmiş bir takım olarak sahaya çıkıyoruz. İlk gole kadar oyun elimizdeydi. İkinci yarıda planladığımız dominant oyunu sergiledik." ifadelerini kullandı.
SAĞLIKLI MESAJLAR VERDİK
Bir sonraki maç için mesaj verdiklerini belirten Avcı, "Bence bir sonraki maç için son derece sağlıklı mesajlar verdik. Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız." şeklinde konuştu.