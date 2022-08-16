Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar: Sağlıklı mesajlar verdik

İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK

Maçın Trabzonspor adına tek golünü kaydeden Bakasetas ise, "Çok kritik anlarda iki gol yedik. İkinci golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra kendi oyunumuzu oynadığımızı ve kritik bir gol bulduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.