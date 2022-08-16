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    • Spor
    • 16.08.2022 15:50
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    • 16.08.2022 16:52
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    Galatasaray stoperini arıyor! İşte Buruk'un kare ası

    Transfer döneminde takıma kattığı oyuncularla dikkatleri çeken Galatasaray, stoper oyuncusu Marcao'yu Sevilla'ya göndermişti. Brezilyalı yıldızın partneri Victor Nelsson'un da takımdan ayrılmak istemesi sonrasında ana gündem maddesi olarak defansa takviye yapmayı belirleyen sarı kırmızılılar, transferde rotasını Belçika'ya çevirdi. Cimbom'un listesinin başında Andreas Hanche Olsen yer alıyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Stoper transferinde son viraj!

    Orta alan ve forvet hattına çok önemli takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de son viraja girdi. Scout ekibiyle beraber genç ve yüksek potansiyelli isimler üzerine çalışma yapan sarı kırmızılılarda 4 isim ön plana çıkmış durumda.

    BİR YILDIZ DAHA HEDEFLENİYOR

    Yönetim 1 hafta içinde teknik direktör Okan Buruk'un da görüşünü alarak listedeki yıldızlardan birisini bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray'da şu anda ismi en çok ön plana çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Yönetim, Gent formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi.

    ÜÇ ALTERNATİFİ VAR
    Ancak sarı-kırmızılılar listedeki diğer 4 futbolcuyla da görüşmeleri tamamladıktan sonra son kararını verecek. Galatasaray'ın Olsen'e alternatif olarak belirlediği stoperler Guimares formasını giyen Abdul Mumin, Famalicao'dan Alexandre Penetra ve Djurgarden'de oynayan Isak Hien. Okan Buruk'un bu 4 oyuncuyla ilgili henüz son kararını vermediği, ekibiyle beraber yapacağı çalışmaların ardından yönetimi net bir isim sunacağı öğrenildi.


        Yönetim şu anda tüm futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle pazarlıkları son noktaya getirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar hem kısa sürede takıma önemli katkılar sağlayacak hem de gelecekte kulübe ekonomik artılar sağlayabilecek bir ismi kadrosuna katmayı istiyor.

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