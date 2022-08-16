Galatasaray stoperini arıyor! İşte Buruk'un kare ası

ÜÇ ALTERNATİFİ VAR

Ancak sarı-kırmızılılar listedeki diğer 4 futbolcuyla da görüşmeleri tamamladıktan sonra son kararını verecek. Galatasaray'ın Olsen'e alternatif olarak belirlediği stoperler Guimares formasını giyen Abdul Mumin, Famalicao'dan Alexandre Penetra ve Djurgarden'de oynayan Isak Hien. Okan Buruk'un bu 4 oyuncuyla ilgili henüz son kararını vermediği, ekibiyle beraber yapacağı çalışmaların ardından yönetimi net bir isim sunacağı öğrenildi.