Arda güler 2 gol attı! İlginç bir tesadüfün kahramanı oldu

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 6-0'lık flaş bir galibiyet alırken, geceye damgasını vuran isim Arda Güler oldu. 69. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki futbolcu attığı iki gol ve oynadığı futbolla herkesi kendisini hayran bıraktı.
STİLİ ALEX İLE AYNI...
Arda Güler aynı zamanda bu sezon giyeceği 10 numaralı formayla ilk kez sahne almış oldu. Yıldız futbolcuyu karşılaşma sonunda ilk tebrik edenlerden birisi de efsane 10 numara Alex de Souza oldu. Müthiş sol ayağı ve futbol stili ile Alex'e benzetilen Arda Güler, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirirken, çok çarpıcı bir tesadüfün de kahramanı oldu. Alex F.Bahçe formasıyla son maçına Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.
KARIYERİ DE AYNI OLSUN
Yıldız futbolcu 29 Eylül 2012'de oynanan ve 2-0 kaybedilen karşılaşmanın devre arasında Aykut Kocaman tarafından oyundan alınmış, ardından da ayrılık süreci başlamıştı. Arda Güler'in Alex'le özdeşleşen 10 numaralı formasıyla ilk maçını da Kasımpaşa karşısında R. Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynaması ve müthiş bir futbol sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yorumlarda, "Alex'in bıraktığı bayrağı, aynı yerde Arda devraldı. Kariyeri de Alex gibi olsun" ifadeleri kullanıldı.