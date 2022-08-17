Arda güler 2 gol attı! İlginç bir tesadüfün kahramanı oldu





KARIYERİ DE AYNI OLSUN

Yıldız futbolcu 29 Eylül 2012'de oynanan ve 2-0 kaybedilen karşılaşmanın devre arasında Aykut Kocaman tarafından oyundan alınmış, ardından da ayrılık süreci başlamıştı. Arda Güler'in Alex'le özdeşleşen 10 numaralı formasıyla ilk maçını da Kasımpaşa karşısında R. Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynaması ve müthiş bir futbol sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yorumlarda, "Alex'in bıraktığı bayrağı, aynı yerde Arda devraldı. Kariyeri de Alex gibi olsun" ifadeleri kullanıldı.

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