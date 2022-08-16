Galatasaray’dan sürpriz hamle! Djurgarden’den Isak Hien ile ilgileniyor

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Haberde, Serie A ekibi Verona'nın bonuslarla beraber 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı, ayrıca yine İtalya'dan Cremonese ve Torino ile birlikte Galatasaray'ın da İsveçli savunmacıyı istediği belirtildi. 23 yaşında ve 1.91 boyunda olan Isak Hien kulübüyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Djurganden formasıyla 20 maçta forma giyen Isak Hein 3 gol atıp 1 asist yaptı. Geçen yılın Vasalund'tan bedelsiz olarak Djurgarden'e transfer olan genç stoper önemli bir çıkış yakaladı. Galatasaray'ın ilk hedefinin Hanche Olsen'i bitirmek olduğu, Norveçli yıldızda sorun çıkması durumunda Isak Hien için girişimlere hız verileceği öğrenildi.



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