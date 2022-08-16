Galatasaray’dan sürpriz hamle! Djurgarden’den Isak Hien ile ilgileniyor

Sevilla'nın ısrarla transfer etmek istediği Victor Nelsson'la ilgili belirsizlik yaşanırken, stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Belçika ekibi Gent'te forma giyen Hanche Olsen'in transferi için pazarlık masasında olan Galatasaray son olarak 3 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli yıldızı bitirmeye çalışırken, İsveç'ten yeni bir stoper iddiası geldi. Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Expressen'e göre Galatasaray, Djurgarden formasını giyen Isak Hien'le ilgileniyor.
3 TAKIM DAHA ONU İSTİYOR
Haberde, Serie A ekibi Verona'nın bonuslarla beraber 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı, ayrıca yine İtalya'dan Cremonese ve Torino ile birlikte Galatasaray'ın da İsveçli savunmacıyı istediği belirtildi. 23 yaşında ve 1.91 boyunda olan Isak Hien kulübüyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Djurganden formasıyla 20 maçta forma giyen Isak Hein 3 gol atıp 1 asist yaptı. Geçen yılın Vasalund'tan bedelsiz olarak Djurgarden'e transfer olan genç stoper önemli bir çıkış yakaladı. Galatasaray'ın ilk hedefinin Hanche Olsen'i bitirmek olduğu, Norveçli yıldızda sorun çıkması durumunda Isak Hien için girişimlere hız verileceği öğrenildi.