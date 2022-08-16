Galatasaray Osijek’in genç yıldızı Dion Beljo’yu transfer gündemine aldı





BU SEZON 3 GOLÜ VAR

TAKVİM'in aldığı bilgilere göre yönetim, Hırvat ekibi NK Osijek'te forma giyen Dion Drena Beljo'yla ilgileniyor. Scout ekibinin 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok olumlu bir rapor verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın hemen harekete geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi'nde 15 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Beljo bu sezon da 5 maçta rakip ağlara 3 gol bıraktı. Genç yıldızla özellikle Almanya'dan 3-4 kulübün çok yakından ilgilendiği, NK Osijek'in bonservis beklentisinin 8-9 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. 1.95 boyunda olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Dion Drena Beljo'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.