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    • Spor
    • 15.08.2022 16:49
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    • 15.08.2022 17:04
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    Cimbom'dan flaş atak! Seferovic'in yanına 20'lik golcü geliyor

    Son olarak Mertens ve Torreira transferleri ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, forvete bir isim kazandırmak istiyor. Araştırmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Belotti ve Icardi isimleri öne çıkarken, sürpriz bir isim daha gündeme geldi. O isme takvim.com.tr ulaştı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a 20’lik golcü!

    Sahasında Giresunspor'a yenilerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

    HAREKETE GEÇİLDİ
    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim, Hırvat ekibi NK Osijek'te forma giyen Dion Drena Beljo'yla ilgileniyor. Scout ekibinin 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok olumlu bir rapor verdiği ve sarı-kırmızılıların hemen harekete geçtiği öğrenildi.

    BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO
    Geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi'nde 15 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Beljo bu sezon da 5 maçta rakip ağlara 3 gol bıraktı. Genç yıldızla özellikle Almanya'dan 3-4 kulübün çok yakından ilgilendiği, NK Osijek'in bonservis beklentisinin 8-9 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.


        1.95 boyunda olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Dion Drena Beljo'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        GENİŞ HAVUZDA YER ALIYOR
        Hırvatistan U21 takımının formasını giyen golcü futbolcunun A milli takımın geniş oyuncu havuzunda da yer aldığı ifade ediliyor.


        2019 yılında bedelsiz olarak Cibalia takımından NK Osjiek'e transfer olan Dion Drena Beljo geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.
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