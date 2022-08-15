Cimbom'dan flaş atak! Seferovic'in yanına 20'lik golcü geliyor

Sahasında Giresunspor'a yenilerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
HAREKETE GEÇİLDİ
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim, Hırvat ekibi NK Osijek'te forma giyen Dion Drena Beljo'yla ilgileniyor. Scout ekibinin 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok olumlu bir rapor verdiği ve sarı-kırmızılıların hemen harekete geçtiği öğrenildi.
BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi'nde 15 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Beljo bu sezon da 5 maçta rakip ağlara 3 gol bıraktı. Genç yıldızla özellikle Almanya'dan 3-4 kulübün çok yakından ilgilendiği, NK Osijek'in bonservis beklentisinin 8-9 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.