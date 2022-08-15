Cimbom'dan flaş atak! Seferovic'in yanına 20'lik golcü geliyor

HAREKETE GEÇİLDİ

takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim, Hırvat ekibi NK Osijek'te forma giyen Dion Drena Beljo'yla ilgileniyor. Scout ekibinin 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok olumlu bir rapor verdiği ve sarı-kırmızılıların hemen harekete geçtiği öğrenildi.