Arda Güler şov yaptı... Fener, Paşa'yı 6 golle dağıttı

FENER FIRTINA GİBİ BAŞLADI
8. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golü geldi. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasının çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 16. dakikada Valencia, Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan direkt kırmızı kart çıkardı ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 34. dakikada Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın şık kafa vuruşuya skor 2-0'a geldi.
KING'İN ŞUTU DİREKTE
45+3'te Valencia'nın ortasına ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu: 0-3. 58. dakikada sahneye çıkan Enner Valencia skoru 4-0'a taşıdı. 68'de King'in sert şutu direkten döndü. 86. dakikada Arda Güler harika bir golle farkı 5'e çıkardı: 5-0. Genç yıldız 90'da perdeyi kapattı: 6-0.